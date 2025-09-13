Меньше хлопот: рецепт торта Птичье молоко с желатином, который сэкономит ваш бюджет

Кто не мечтал о кусочке легендарного торта "Птичье молоко", таком воздушном и тающем во рту? А что, если приготовить его самим, без особых хлопот и с простыми продуктами? Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом — и поверьте, даже новичок справится!

Что понадобится

Яйца: 2 шт.

Сахар: 100 г

Пшеничная мука: 60 г

Разрыхлитель: 0.5 ч. л.

Растительное масло: 1.5 ст. л.

Вода (кипяток): 1.5 ст. л.

Яйца: 5 шт.

Сахар: 200 г

Молоко: 125 мл

Сливочное масло: 180 г

Пшеничная мука: 1 ст. л.

Желатин: 20 г

Вода: 80 мл

Шоколад: 50 г

Сливочное масло: 1 ст. л.

Молоко (горячее): 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соберите продукты для бисквита. Взбейте яйца с сахаром на средней скорости миксера до пышной светлой массы. Так пузырьки воздуха будут равномерными, и бисквит не осядет. Смешайте муку с разрыхлителем, просейте к яичной массе. Аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы сохранить воздух. Добавьте масло и кипяток, ещё раз перемешайте.

Форму (у меня 20 см в диаметре) смажьте маслом только снизу, стенки оставьте сухими. Выпекайте при 170°C 25-30 минут. Проверьте зубочисткой — должна выйти сухой. Остудите перед извлечением.

Замочите желатин в воде на 20 минут. Разделите яйца на желтки и белки (без желтка в белках!). Взбейте желтки с 100 г сахара до пышности. Добавьте молоко и муку к желткам, взбейте. Перелейте в сотейник, варите на слабом огне, помешивая, до загустения. Не переварите! Остудите.

Взбейте размягчённое масло, добавляя заварную основу ложками. Взбейте белки с оставшимся сахаром до крепких пиков. Растворите желатин на огне (не кипятите!), влейте в белки и взбейте снова. Соедините с кремом — масса выйдет жидкой.

Разрежьте бисквит пополам. В разъёмной форме положите нижний слой, залейте частью крема. Накройте вторым бисквитом, добавьте остальной крем. Разровняйте и в холодильник до застывания.

Растопите шоколад, добавьте масло и горячее молоко. Размешайте до гладкости. Залейте торт, разровняйте (узор выйдет красивым!). Остудите в холодильнике. Выньте из формы острым ножом.