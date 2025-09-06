Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ласточка
Ласточка
© commons.wikimedia.org by sanchezn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:21

Птичий бум в вашем саду: секреты опытных садоводов по привлечению пернатых

Секреты птичьего царства в вашем саду: как защитить урожай без химии

Птицы в саду — это не только радость для глаз, но и настоящие союзники огородника. Их роль в защите растений от вредителей часто недооценивают, хотя именно пернатые способны заменить химические препараты и трудоёмкие методы борьбы.

Синицы и скворцы — прирождённые охотники

Одна пара синиц за сезон уничтожает до 30 тысяч насекомых: гусениц, тлю, личинок и других вредителей. Скворцы также активно охотятся, особенно в период выкармливания птенцов. Чтобы привлечь этих птиц на участок, зимой развесьте кормушки с семечками или несолёным салом.

Важно помнить: летом птиц кормить не стоит, иначе они перестанут искать насекомых и будут лениться.

Жилище для птиц

Весной на участке можно установить скворечники. Входное отверстие должно быть узким — около 3-4 см, чтобы защитить жильцов от кошек и крупных хищников. Ласточки и стрижи, охотящиеся за насекомыми прямо в воздухе, охотно селятся рядом, если оставить на чердаке или под крышей сарая открытое окошко.

Можно также установить высокий шест с перекладиной — он станет удобной "наблюдательной вышкой" для птиц.

Дятлы и их польза

Если на участке появились дятлы, прогонять их не стоит. Эти птицы не только уничтожают личинок короедов, но и помогают "вылечить" деревья: они вычищают повреждённые участки коры, препятствуя распространению болезней.

Вода и корм для пернатых

Для привлечения птиц в саде важно создать "водопой". Достаточно поставить неглубокую ёмкость с водой для питья и купания. Чтобы вода оставалась чистой, её меняют каждые 2-3 дня. Осенью хорошим подспорьем станут кусты калины, рябины или шиповника — их ягоды обеспечат птиц питанием в холодное время.

Как защитить урожай от пернатых

Некоторые птицы, например дрозды, любят лакомиться ягодами и фруктами. Чтобы уберечь урожай, можно накрыть кусты специальной сеткой или развесить на ветках старые CD-диски — солнечные блики отпугнут непрошеных гостей.

Привлекая птиц, садовод получает надёжных помощников, которые работают бесплатно и круглосуточно, поддерживая естественный баланс в экосистеме.

Три интересных факта

  1. Стриж может провести в воздухе до 10 месяцев подряд, не садясь на землю.
  2. Синицы запоминают места кормёжки и могут возвращаться туда год за годом.
  3. В Древнем Риме скворцов приручали для охраны садов: их стайный крик отпугивал врагов и воров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рай для полезных животных: создаём эко – сад своими руками и забываем о вредителях сегодня в 15:50

Огород в гармонии: кто трудится в саду, пока вы отдыхаете – секреты опытных дачников

Привлеките в сад полезных животных! Птицы, лягушки, ежи помогут защитить урожай от вредителей без химии. Создайте для них комфортные условия, и они отблагодарят вас богатым урожаем и здоровой экосистемой.

Читать полностью » Как спасти урожай моркови: натуральные методы борьбы с морковной мухой сегодня в 14:50

5 запахов, которые ненавидит морковная муха: урожай будет огромным, а морковь – здоровой

Морковная муха способна уничтожить урожай. Узнайте, какие растения отпугнут вредителя от грядок и как защитить морковь без химии, используя луковую шелуху.

Читать полностью » Агрономы: зимой базилик нуждается в редком поливе и защите от сухого воздуха сегодня в 14:21

Зимний холод — не приговор: вот почему базилик чувствует себя лучше в квартире

Необязательно прощаться с любимым летним ароматом в ноябре. Есть способ, который поможет сохранить свежий базилик даже в холодные месяцы.

Читать полностью » Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая сегодня в 13:50

Удвойте урожай чесночным настоем: обработка от болезней и вредителей – в одной бутылке

Чесночный настой: мощный инсектицид для защиты сада от тли, клещей и болезней. Рецепт приготовления концентрата, применение для разных культур. Натуральная защита урожая!

Читать полностью » В сентябре можно посадить шпинат, репу, бобы, лук и чеснок сегодня в 13:14

Листья через месяц, головки к лету: что выгоднее всего посадить в сентябре

Узнайте, какие овощи лучше всего сажать в сентябре, чтобы осень и зима были с урожаем, а весной и летом грядки порадовали свежими витаминами.

Читать полностью » Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно сегодня в 12:37

Дачникам на заметку: три способа применения нашатырного спирта, о которых вы не знали

Нашатырный спирт – эффективное и безопасное средство защиты огорода от вредителей. Узнайте, как приготовить раствор и правильно применять его для борьбы с тлей, гусеницами и другими вредителями, не нанося вреда растениям.

Читать полностью » Тюльпаны в Кабардино-Балкарии сажают с конца сентября до середины октября сегодня в 12:03

Тюльпаны начинают весну ещё осенью: секрет, который знают в Кабардино-Балкарии

Осенью в Кабардино-Балкарии закладывают основу весенней красоты. Один приём поможет тюльпанам зацвести ярко и обильно, удивив даже опытных садоводов.

Читать полностью » Вредители покинут ваш сад: как кофейная гуща поможет защитить ваши растения – проверено сегодня в 11:37

Розы и гортензии будут благодарить: используйте кофейную гущу правильно – раскройте секрет пышного цветения

Узнайте, как кофейная гуща может стать вашим секретным оружием в саду! 5 способов применения этого простого средства для удобрения почвы и отпугивания вредителей. Экологично и эффективно!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Питомцы

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью
Наука и технологии

NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии
Еда

Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени
УрФО

Военкор Александр Коц: Екатеринбург утратил статус оппозиционной столицы России
Туризм

Эксперты объяснили, как оплачивать покупки и пользоваться интернетом в Китае без визы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet