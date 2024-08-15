В России создадут добавку, которая сделает куриное мясо в 20 раз дешевле

Ученые Пензенского государственного университета разрабатывают инновационную кормовую добавку на основе экстракта хлореллы, которая позволит выращивать сельскохозяйственную птицу в 20 раз дешевле и без применения синтетических антибиотиков, сообщает ТАСС.

Добавка на основе нового штамма хлореллы С-2019, богатого флавоноидами, обладает антибактериальными свойствами и не приводит к накоплению вредных метаболитов в мясе и яйцах. Она также служит источником необходимых макро- и микроэлементов, улучшая усвоение корма и предотвращая авитаминозы. Стоимость добавки значительно ниже аналогов, что делает ее доступной и перспективной для использования как в России, так и за рубежом.

Проект, который возглавляет студентка Медицинского института ПГУ Марина Макарцева, получил грантовую поддержку и планирует сотрудничество с птицефабриками Пензенской области.

Хлорелла — род одноклеточных зелёных водорослей, относимый к отделу Chlorophyta.

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