птица - схема
птица - схема
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:58

Галки танцуют по простым правилам: новая разгадка загадочных мурмураций

Загадка мурмураций галок: ученые бьют тревогу, вскрывая правду

Загадочные мурмурации птиц: случайность или продуманный механизм? Новое исследование, опубликованное в Journal of The Royal Society Interface, предлагает свежий взгляд на поведение стаи галок.

Эти воздушные представления, завораживающие наблюдателей и вызывающие у ученых множество вопросов, могут быть результатом простых правил взаимодействия, а не сложных стратегий выживания.

Исследование показывает, что границы мурмураций и поведение птиц на краю стаи могут возникать спонтанно благодаря математическим моделям, что ставит под сомнение ранее существовавшие предположения о целенаправленности таких образований.

Что такое мурмурации и почему они так удивляют

Мурмурации — это плотные вихревые формации птиц, которые движутся как единое целое. Эти воздушные танцы привлекают внимание не только зрителей, но и ученых. В течение десятилетий они оставались загадкой: почему птицы на краях стаи ведут себя иначе? Почему граница кажется четкой и устойчивой?

Ранее предполагалось, что такие особенности поведения связаны с адаптивными механизмами — например, чтобы лучше замечать хищников или быстрее реагировать на угрозы.

Новое исследование и его методы

В исследовании использовались модели стайного поведения галок, основанные на стохастических (случайных) правилах движения. Ученые проанализировали GPS-данные реальных птиц и обнаружили закономерности, которые соответствуют топологической модели взаимодействия.

В отличие от метрической модели — когда взаимодействие зависит от физической близости — топологическая модель предполагает, что птицы координируют свои действия с фиксированным числом ближайших соседей вне зависимости от расстояния.

Результаты экспериментов и их значение

Результаты показали: при использовании топологических правил формирования границ стаи возникают естественным образом. Птицы на краях остаются там не потому, что это специально предусмотрено или продумано — это следствие простых правил взаимодействия. Эти выводы подтверждены GPS-трекингом галок, который выявил паттерны поведения, характерные для топологической модели.

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что сложное групповое поведение — от косяков рыб до роев насекомых — может регулироваться очень простыми правилами. Оно также поднимает вопрос о том, насколько эволюция формирует такие стратегии или же поведение возникает из физических законов и геометрии. Исследование показывает: многие природные явления могут быть результатом случайных процессов и простых правил взаимодействия.

Практическое значение исследования

Хотя результаты не опровергают пользу мурмураций для защиты птиц от хищников во время перелетов или ночевок, они указывают на их возможную случайность возникновения.

Кроме того, эти знания могут быть использованы в сельском хозяйстве для изучения роевого поведения вредителей насекомых. Понимание механизмов формирования групповых структур поможет разрабатывать новые методы борьбы с вредителями или управлять ими более эффективно.

Интересные факты о мурмурациях и групповом поведении

  • Мурмурации наблюдаются у более чем 200 видов птиц по всему миру.
  • Исследования показывают, что такие формации помогают уменьшить энергию при полете за счет аэродинамических эффектов.
  • Ученые обнаружили сходство между мурмурациями птиц и движением косяков рыб в океане.
  • В некоторых культурах мурмурации считаются проявлением природной гармонии и красоты.

Исследование показывает: сложное поведение групп животных может иметь очень простое объяснение. Мурмурации галок — это не обязательно продуманные стратегии выживания, а скорее результат взаимодействий по определенным математическим правилам.

Это открытие расширяет наши знания о природе коллективного поведения и поднимает новые вопросы о роли эволюции и физических законов в формировании природных феноменов.

