Японская синица
Японская синица
© Wikipedia by Laitche is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:21

Синицы разводятся по расписанию: почему зимние кормушки важнее весенних гнездовий

Исследователи университета Оксфорда: пары больших синиц распадаются до весны

Расставание у птиц — явление не редкое, даже у тех видов, которые считаются образцом моногамии. Например, лебеди и странствующие альбатросы периодически меняют партнеров после нескольких сезонов размножения. Но как понять, что пара вот-вот распадется? Биологи из Оксфордского университета нашли ответ, изучая поведение больших синиц.

Тайные сигналы зимнего периода

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые проанализировали данные многолетнего проекта The Wytham Tit Project, посвященного большим синицам (Parus major). Эти птицы обычно моногамны, хотя иногда встречается полигамия.

С помощью кормушек, оборудованных радиочастотными метками (RFID), исследователи отслеживали каждую особь. Электронные датчики фиксировали посещения и поведение синиц во время кормления, что позволило собрать уникальные данные о взаимодействиях птиц в течение зимы — задолго до начала весеннего сезона размножения.

Поведение, предвещающее разрыв

Сравнив данные о посещениях кормушек с информацией о парах в разные сезоны, ученые выявили закономерности:

  • пары, которые сохраняли отношения, часто встречались вместе у кормушек даже зимой.
  • те же синицы, которые весной расходились и формировали новые союзы, зимой почти не появлялись вместе, предпочитая кормиться по отдельности и в разное время.

Такое поведение, по мнению исследователей, можно считать своеобразным сигналом о предстоящем "разводе".

Почему это важно?

"Проследив за синицами в течение нескольких сезонов, мы смогли увидеть, как формируются и распадаются их отношения в дикой природе, чего невозможно сделать во время краткосрочных наблюдений", — отмечают авторы исследования.

Теперь ученые намерены глубже изучить причины и последствия таких разрывов.

Ранее австралийские ученые изучали "разводы" у малых пингвинов (Eudyptula minor). Они выяснили, что разрывы чаще случаются из-за недостатка птенцов в выводке и стресса, вызванного неблагоприятными условиями среды. Кроме того, смена партнеров негативно сказывалась на общем репродуктивном успехе колонии.

Поведение больших синиц зимой — важный индикатор будущих изменений в их социальных связях. Эти открытия помогают лучше понять сложные механизмы взаимодействия в животном мире и могут стать основой для дальнейших исследований.

