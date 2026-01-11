Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Голубь возле старинной голубятни
Голубь возле старинной голубятни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:54

Тысячи мёртвых птиц в лесах Кубани: странная гибель голубей пугает масштабами

Учёные нашли погибших голубей у рек и ручьёв Кубани — орнитологи

С ноября прошлого года в горно-лесных районах Краснодарского края фиксируется массовая гибель зимующих диких голубей — вяхирей, масштабы которой вызывают серьёзную тревогу у специалистов. Сотни и даже тысячи мёртвых птиц находят вдоль рек и ручьёв, в удалённых природных зонах, что заставило научное сообщество инициировать полевое расследование. Об этом сообщает паблик "Мой Туапсе" в социальной сети "ВКонтакте".

Экспедиция орнитологов на Кубань

Для изучения ситуации в регион направилась экспедиция специалистов Русского орнитологического общества. Учёные намерены провести натурное обследование территорий, где фиксируется падёж птиц, и собрать необходимые образцы для лабораторных исследований. Цель работы — установить точную причину происходящего и дать научную оценку масштабам явления.

Ранее случаи гибели вяхирей уже становились предметом обсуждения среди жителей Туапсинского района. Люди, находившие десятки погибших птиц, выдвигали разные версии — от браконьерства до отравления сельскохозяйственными химикатами.

Версия эпизоотии

Орнитологи склоняются к тому, что причиной может быть эпизоотия — массовое инфекционное заболевание среди диких животных. Специалисты обращают внимание на характерные обстоятельства гибели птиц: их находят не рядом с полями или местами кормления, а в глубине лесных массивов, преимущественно у воды.

"Птицы, отравившиеся в полях, гибнут обычно в полевых лесополосах, около мест кормёжки, а не в глубине лесных массивов. Картина, которую мы наблюдаем, больше похожа на вспышку болезни", — поясняется в сообщении.

Этот фактор считается ключевым аргументом против версии о химическом отравлении зерна.

Официальные запросы и возможные риски

Русское орнитологическое общество уже направило официальный запрос начальнику департамента ветеринарии Краснодарского края. Цель обращения — придать ситуации статус контролируемой на региональном уровне и обеспечить участие профильных служб в расследовании.

Ожидается, что результаты экспертизы помогут не только установить причину гибели вяхирей, но и оценить потенциальные риски для других видов животных и экосистемы региона. Массовый падёж птиц, продолжающийся несколько месяцев, рассматривается специалистами как серьёзный сигнал, требующий системного реагирования.

