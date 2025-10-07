Природа создала свой код Морзе: птицы разных видов используют одинаковые сигналы тревоги

Птицы по всему миру, от Африки до Австралии, используют удивительно похожие крики, когда рядом появляется угроза — кукушка. Этот "скулящий" звук служит сигналом тревоги и, как показали новые исследования, понятен представителям разных видов. Наблюдения ученых подталкивают к еще более интригующему выводу: возможно, именно такие универсальные сигналы когда-то стали основой возникновения человеческого языка.

Когда враг — не хищник, а обманщик

Кукушки — не просто красивые певчие птицы. Это одни из самых известных "обманщиков" в природе. Они не строят собственных гнезд, а подбрасывают яйца в чужие — заставляя других птиц высиживать и кормить птенцов, не подозревая, что растят чужое потомство. В науке такое явление называют гнездовым паразитизмом, и на сегодняшний день известно около сотни видов птиц, которые ведут себя подобным образом.

Чтобы противостоять такой хитрой угрозе, другие виды выработали необычный способ защиты — голосовое предупреждение, которое срабатывает мгновенно.

Как работает "скуление тревоги"

Группа исследователей под руководством Уилла Фини из биологической станции Доньяна (Испания) выяснила, что не менее 21 вид птиц на разных континентах используют схожие по структуре звуки, когда замечают кукушку или другого паразита.

Среди них — великолепные расписные малюры (Malurus cyaneus) из Австралии, рыжевато-бурая приния (Prinia subflava) из Африки, пеночка Хьюма (Phylloscopus humei) из Азии и зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides) из Европы.

"Похоже, все эти птицы со всего мира сошлись в едином подходе к использованию одной и той же вокализации для обозначения своих гнездовых паразитов", — сказал Фини.

То, что птицы, разделённые десятками миллионов лет эволюции, независимо выработали одинаковый сигнал, стало настоящим открытием. Ученые предполагают, что это пример конвергентной эволюции - когда разные виды приходят к одинаковому решению из-за схожих условий.

Почему кукушка — особая угроза

Обычный хищник опасен для взрослой птицы. Кукушка же угрожает её будущему потомству. Она не нападает, не убивает, но её действия приводят к тому, что выжившие птенцы оказываются не родными для хозяев.

"Гнездовые паразиты представляют собой совершенно уникальную угрозу. Они представляют огромную угрозу для вашего потомства, но совершенно не представляют угрозы для вас", — отметил Фини.

Такой тип опасности требует мгновенной реакции. Поэтому, услышав "скуление", птицы сразу слетаются к гнезду и атакуют захватчика совместными усилиями — даже если он угрожает не им лично, а соседям.

Общий язык между видами

Чтобы понять, насколько универсален этот сигнал, ученые провели серию экспериментов. Они воспроизводили записи криков птиц с разных континентов — в Австралии и Китае — и наблюдали, как реагируют местные особи.

Результат оказался поразительным: даже незнакомые виды понимали смысл "чужих" криков. Реакция была мгновенной — птицы подлетали, тревожно кружили и готовились к нападению.

"Это указывает на то, что функция этой вокализации заключается в обеспечении межвидовой коммуникации, а не только внутри вида", — пояснил Фини.

Таким образом, "скуление" можно рассматривать как универсальный код опасности, понятный большинству птиц — независимо от того, где они обитают.

Кооперация и коллективная защита

Исследование показало, что видовая солидарность особенно сильна у птиц, живущих большими группами.

"У великолепных расписных малюров, поскольку они являются кооперативными размножающимися птицами, вполне возможно, что крик стаи предназначен для привлечения других особей к участию в стае", — считает Роуз Торогуд из Хельсинкского университета.

Такая стратегия повышает шансы на выживание не только птенцов, но и всей популяции, ведь коллективная защита помогает быстрее прогнать паразита и предотвратить потерю потомства.

Не древний код, а удачная форма

Однако не все ученые согласны, что общие сигналы тревоги птиц происходят от одного древнего "языка".

"Возможно, дело не в том, что у них есть предковая, древняя общая тревога по отношению к гнездовым паразитам, а скорее в том, что существует особая акустическая особенность, которая, по-видимому, довольно эффективно отпугивает гнездовых паразитов", — говорит Торогуд.

То есть не сам сигнал был унаследован, а его звучание оказалось настолько эффективным, что разные виды пришли к нему независимо.

Что показали эксперименты в Америке

Чтобы проверить гипотезу о врожденной реакции, исследователи поставили опыт с жёлтыми певунами (Setophaga petechia) из Северной Америки. Эти птицы не используют "скуление" и часто становятся жертвами буроголовой коровьей птицы (Molothrus ater) - местного паразита.

Когда певунам включили записи криков малюров, они реагировали тревожно, но не собирались в стаю. Их ответ был скорее личной реакцией на опасность, а не коллективным нападением.

Это дало ученым новую идею: возможно, способность распознавать тревожный сигнал врождённая, но активное сотрудничество формируется только в регионах, где угроза паразитизма высока.

От крика к речи

"Они взяли вокализацию сигнала тревоги и переделали её для использования в новой ситуации, представляющей серьёзную угрозу для потомства", — объясняет Фини. "Это объясняет, почему все эти птицы со всего мира используют похожий звук".

Эта адаптация интересна не только с точки зрения поведения, но и эволюции звуковой коммуникации. Еще Чарльз Дарвин в книге "Происхождение человека" предполагал, что язык человека возник из имитации и видоизменения инстинктивных звуков. То, как птицы "переназначили" свои сигналы, может быть аналогичным шагом.

Что говорят лингвисты и этологи

"Крики часто имеют определённое значение, и в некоторых случаях они относятся к внешним объектам или событиям, а не просто передают информацию о внутренних состояниях", — отметил Роб Маграт из Австралийского национального университета.

"Эта референциальность означает, что такие крики сродни человеческим словам, которые часто относятся к внешним объектам или событиям", — добавил он.

По мнению ученого, граница между звуковым поведением животных и человеческим языком может быть не такой уж жесткой. Оба механизма — это форма передачи информации о мире, просто на разных уровнях сложности.

Интересные факты

Кукушки откладывают яйца в гнёзда более чем 100 видов птиц — от воробьев до ворон. Птенцы кукушек выталкивают чужие яйца, освобождая место для себя. Некоторые птицы-хозяева научились различать яйца паразитов по цвету и узору.

Плюсы и минусы универсального сигнала

Плюсы Минусы Позволяет быстро объединить разных птиц для защиты гнезда Может вызывать ложную тревогу Ускоряет передачу информации между видами Не всегда помогает распознать конкретную угрозу Обеспечивает эволюционное преимущество Может стать бесполезным в среде без паразитов

