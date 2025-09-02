Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
черемуха
черемуха
© commons.wikimedia.org by Steinsplitter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:09

Черемуховый эксперимент: как правильно высадить дерево, чтобы получить максимум удовольствия

Черемуха в саду: польза и вред – 5 важных фактов для дачников

Черемуха — дерево, которое способно украсить любой участок и подарить саду особое очарование. Весной её белоснежные соцветия наполняют воздух сладким ароматом, а летом плоды становятся источником витаминов. Однако у этой культуры есть и свои особенности, которые стоит учитывать перед посадкой.

Чем ценна черемуха

Весеннее цветение черемухи превращает сад в живописный уголок. Белые кисти цветов не только радуют глаз, но и привлекают пчёл. Благодаря этому улучшается опыление других плодовых культур, а значит, повышается урожайность сада.

Ягоды черемухи издавна используют в народной медицине и кулинарии. Из них готовят компоты, варенье, наливки. Особую популярность получила черемуховая мука — ароматная основа для пирогов и пряников. Плоды содержат витамины, дубильные вещества и антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и улучшающие работу пищеварения.

Недостатки и скрытые риски

У дерева есть и обратная сторона, о которой нужно помнить:

Привлечение насекомых. Если пчёлы и шмели полезны, то обилие мух во время цветения может доставить садоводу немало хлопот.
Сильный аромат. Запах черемухи нравится не всем. В замкнутом пространстве он способен вызывать усталость и головную боль.
Фитонцидная активность. Дерево выделяет вещества, угнетающие рост соседних растений. Из-за этого не стоит высаживать его рядом с грядками или молодыми деревьями.
Опасные вещества. В косточках ягод содержатся алкалоиды, а в мякоти — небольшие дозы синильной кислоты. Поэтому плоды используют только в обработанном виде и в умеренном количестве.

Где лучше сажать

На просторных участках черемуха может стать настоящим украшением и источником полезных ягод. Но на маленьких дачах её присутствие часто создаёт больше проблем, чем пользы. Чтобы сохранить все достоинства и минимизировать риски, дерево лучше высаживать ближе к краю участка или вдоль забора, подальше от грядок и жилого дома.

Таким образом, черемуха — это культура с характером. Она может принести радость и пользу, если правильно выбрать место для посадки и учитывать её особенности.

Три интересных факта

  1. В старину запах цветущей черемухи считали природным "оберегом": он отпугивал насекомых и даже использовался для дезинфекции помещений.
  2. Черемуховая мука обладает естественным шоколадно-ореховым ароматом, хотя никакого отношения к какао не имеет.
  3. Дерево может жить до 80-100 лет, оставаясь декоративным и продолжая цвести каждую весну.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайны спальни: эти растения помогут вам выспаться как младенец сегодня в 15:16

Ароматная аптека в спальне: эти 3 растения избавят от стресса и подарят крепкий сон

Узнайте, как комнатные растения, такие как сансевиерия, лаванда и жасмин, могут улучшить качество вашего сна, очищая воздух и снижая уровень стресса. Секреты здоровой спальни.

Читать полностью » Осенняя обрезка растений в сентябре снижает риск болезней и стимулирует повторное цветение сегодня в 14:36

Меньше работы весной — больше цветов осенью: обрезка, которая всё меняет

Узнайте, какие растения стоит обрезать в сентябре, чтобы сохранить их здоровье и продлить декоративность сада.

Читать полностью » Подкормка и полив винограда осенью: что важно знать для здоровья куста и урожая сегодня в 14:05

Виноградный компас: как правильно подкормить и полить лозу в сентябре, чтобы собрать богатый урожай

Узнайте, как правильно ухаживать за виноградом в сентябре: подкормка, полив, защита от заморозков. Советы по подготовке к зимовке и закладке урожая.

Читать полностью » Экологи: регулярный покос травы снижает риск появления змей на участке сегодня в 13:06

Один завал во дворе — и змеи начинают чувствовать себя хозяевами участка: вот что поможет

Узнайте, как с помощью простых приёмов сделать свой участок менее привлекательным для змей, сохранив баланс экосистемы и пользу для сада.

Читать полностью » Картофель сохранится до весны: простой метод сушки, о котором не знают многие сегодня в 13:05

Хватит выбрасывать картошку весной: простой метод сушки сохранит урожай – проверено годами

Сушка картофеля: важный этап подготовки урожая к зиме. Узнайте, как правильно сушить картофель после копки, чтобы сохранить его до весны и избежать гниения. Секреты и советы опытных огородников.

Читать полностью » Оптимальные сроки посадки тюльпанов и нарциссов в Хабаровском крае — сентябрь и начало октября сегодня в 12:25

Луковицы в землю — весной клумба оживёт: осенний секрет садоводов Хабаровского края

Осенняя посадка луковичных цветов в Хабаровском крае — секрет яркой весны. Один приём спасает посадки от вымерзания и гарантирует дружное цветение.

Читать полностью » Осенний уход за хризантемами: обрезка, подкормка и укрытие – советы для обильного цветения сегодня в 12:05

Хризантемы переживут зиму: цветоводы раскрыли главный секрет подготовки к холодам – не упустите

Узнайте, как правильно подготовить хризантемы к зиме, чтобы они успешно перезимовали и обильно цвели весной. Советы по обрезке, подкормке и укрытию.

Читать полностью » Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области сегодня в 11:47

Пропустите один октябрь — и весной останетесь без яблок и смородины: вот что нужно сделать

Жители Иркутской области рассказали, чем опрыскать сад осенью, чтобы весной деревья встретили сезон здоровыми и дали хороший урожай.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Туризм

Россиянин пожаловался на курортный сбор и жёсткий режим в санатории под Гродно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet