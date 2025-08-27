Нежный торт Птичка: как один кусочек пробуждает детские воспоминания

Вы ищете способ удивить своих близких на чаепитии? Торт "Птичка" — это именно то, что вам нужно! Этот десерт с легким сливочным суфле и шоколадной глазурью станет настоящим украшением вашего стола.

Почему стоит попробовать?

Секрет популярности этого торта прост: он состоит практически исключительно из начинки. Нежное суфле под шоколадом не оставит равнодушным никого. Он идеально подходит для семейных встреч и праздников.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 120 г

Пшеничная мука — 120 г

Молоко — 80 г

Сливочное масло — 40 г

Сода — 1 г

Ванилин — 1 г

Желатин — 15 г

Сахар — 300 г

Яичные белки — 4 шт.

Сливочное масло — 200 г

Сгущенное молоко — 150 г

Ванилин — 1 г

Молоко — 100 г

Вода (70 мл для желатина, 100 мл для сиропа) — 170 мл

Шоколад — 100 г

Сливки жирные — 80 г

Сливочное масло — 20 г

Пошаговое приготовление

Сначала взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Постепенно добавьте горячую смесь из молока и масла, а затем муку с содой и ванилином. Готовое тесто вылейте в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут. После выпечки остудите и разрежьте на два коржа.

Замочите желатин в холодной воде на 20 минут. Взбейте яичные белки до пиков. В то же время, приготовьте сироп из воды и сахара, доведя до 110°C. Постепенно введите сироп в белки, продолжая взбивание до остывания массы. Затем добавьте растворенный желатин и мягкое сливочное масло, перемешайте с сгущенным молоком.

На дно кольца выложите один корж, затем половину суфле, накройте вторым коржом и добавьте оставшееся суфле. Уберите в холодильник или морозильник для застывания. Растопите шоколад со сливками и добавьте немного масла. Дайте глазури остыть, затем залейте ею торт. Уберите в холодильник до полного застывания.

Торт можно украсить по желанию, например, тертым белым шоколадом. Но даже без украшения он выглядит очень аппетитно! Не упустите возможность порадовать своих близких этим удивительным десертом.