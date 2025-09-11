Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Волнистые попугайчики
© www.flickr.com by 陈霆 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:55

Секрет водных процедур: как купание раскрывает истинную натуру вашего попугая

Регулярное купание попугаев снижает вероятность развития кожных инфекций

Представьте: ваш попугай Кеша весело плещется в ванночке, словно в тропическом дожде. А ведь в природе эти птицы именно так освежаются! Купание — не только способ поддерживать чистоту, но и настоящий ритуал удовольствия. Давайте разберёмся, как устроить это правильно, чтобы ваш питомец был в восторге.

Почему попугаи любят купаться?

В наших широтах воробьи часто плещутся в лужах — и это нормально. Для попугаев, родом из тропиков, вода — это способ охладиться в жару и привести перья в порядок. Без неё они могут чувствовать себя некомфортно, особенно в сухом воздухе.

Попробуйте разные методы, чтобы понять, какой больше нравится вашему Кеше. Вот несколько идей:

  • купалка: Возьмите пластиковую ёмкость подходящего размера — для крупных попугаев нужна большая ванночка. Поставьте её внутри клетки или снаружи, в зависимости от предпочтений. Добавьте бубенчики или блестящие игрушки — и купание превратится в игру! Если традиционный вариант не заинтересует, попробуйте альтернативы.

  • пульверизатор: Не для полноценного купания, но идеально для освежения в зной. Брызгайте сверху, имитируя лёгкий дождь. Это увлажнит воздух и поможет питомцу чувствовать себя лучше.

  • кран: Слабый напор тёплой воды (немного выше комнатной температуры) может стать любимым "водопадом" для попугая. Просто подставьте его под струйку.

  • песок: В природе птицы купаются в пыли — для попугаев подойдёт специальный гигиенический песок из зоомагазина. Увлажните его слегка и насыпьте в ёмкость. Это поможет избавиться от паразитов и запаха.

  • трава: Наполните плошку влажной зеленью для животных (не с улицы, чтобы избежать вредных насекомых). Попугай будет сновать по ней, очищая перья.

Как приучить попугая к водным процедурам?

  • Покажите пример: посадите Кешу на плечо, пока моете посуду — докажите, что вода не страшна.
  • Используйте приманку: на дно ёмкости положите игрушку или вкусняшку, постепенно увеличивая уровень воды.
  • Заинтересуйте: поиграйте пальцами в воде — плеск привлечёт внимание.

Не используйте фен — горячий воздух может обжечь перья, а шум напугать. Лучше промокните попугая мягким полотенцем и поставьте клетку под лампу: он высохнет, как на солнышке. Главное — не дать ему замёрзнуть!

Купание — это не только гигиена, но и способ укрепить связь с питомцем.

