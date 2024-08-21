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Буркина-Фасо сменило официальный девиз страны
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Революционный патриотизм Буркина-Фасо: страна сменила прежний девиз на "Отечество или смерть"

Буркина-Фасо сменило официальный девиз страны

В среду правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект, который внесет изменения в конституцию страны, включая замену официального девиза на "Отечество или смерть — мы победим", как сообщает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB). Это нововведение сменяет прежний девиз "Единство-Прогресс-Справедливость".

Согласно информации от AIB, министр юстиции страны Эдассо Баяла пояснил, что данное изменение направлено на усиление патриотического духа среди граждан и на возобновление чувства гражданской ответственности, которое, по его словам, будет служить маяком для нации на пути к процветанию.

Фото: commons. wikimedia.org/Sputniktilt (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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