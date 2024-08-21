Революционный патриотизм Буркина-Фасо: страна сменила прежний девиз на "Отечество или смерть"

В среду правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект, который внесет изменения в конституцию страны, включая замену официального девиза на "Отечество или смерть — мы победим", как сообщает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB). Это нововведение сменяет прежний девиз "Единство-Прогресс-Справедливость".
Согласно информации от AIB, министр юстиции страны Эдассо Баяла пояснил, что данное изменение направлено на усиление патриотического духа среди граждан и на возобновление чувства гражданской ответственности, которое, по его словам, будет служить маяком для нации на пути к процветанию.
Фото: commons. wikimedia.org/Sputniktilt (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Авианосец США прибыл на Ближний Восток
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в социальной сети Х о прибытии авианосца "Авраам Линкольн" в регион Ближнего Востока, имея на борту истребители F-35C и F/A-18 Block III.
Трамп одержал победу над Харрис в выборах Маска
Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис в символическом голосовании, проведенном в социальной сети Х предпринимателем Илоном Маском.
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду