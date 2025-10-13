Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Постоянный насморк у взрослого
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:09

Учёные нашли способ победить весеннюю аллергию: вакцина против пыльцы берёзы уже на испытаниях

Вакцина ФМБА от аллергии на пыльцу берёзы проходит клинические испытания

Весна для многих — время не только тепла, но и слёз, зуда и постоянного насморка. Аллергия на пыльцу берёзы — одна из самых распространённых сезонных проблем у жителей России. Она проявляется не только чиханием, но и сильной реакцией на продукты, которые имеют схожий белковый состав: яблоки, орехи, морковь, персики. Именно с этой перекрёстной аллергией борется новая отечественная вакцина, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце берёзы и перекрёстной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии", — говорится в документе.

По данным агентства, вакцина уже проходит клинические испытания, а после подтверждения эффективности и безопасности будет доступна взрослым пациентам.

Почему именно берёза вызывает аллергию

Пыльца берёзы содержит белок Bet v 1 — главный аллерген, на который реагирует иммунная система человека. При попадании частиц пыльцы в организм у чувствительных людей активируются антитела IgE, и начинается воспалительная реакция: отёк, зуд, покраснение глаз, насморк.

Главная сложность в том, что этот белок похож по структуре на белки, содержащиеся во многих фруктах и овощах. Поэтому у аллергиков часто проявляется так называемая перекрёстная пищевая аллергия: организм "путает" белки и реагирует на безопасные продукты так же, как на пыльцу.

Как работает новая вакцина

В отличие от обычных антигистаминных препаратов, которые лишь снимают симптомы, новая разработка ФМБА направлена на профилактику и лечение. Принцип действия основан на формировании иммунной толерантности — постепенного привыкания организма к аллергену без запуска воспаления.

Рекомбинантная вакцина создана на основе белков, схожих с аллергенами пыльцы, но безопасных. Они "обучают" иммунную систему распознавать раздражитель и переставать на него реагировать.

Такой подход уже доказал эффективность при других видах аллергий — например, на пыльцу злаковых или клещей домашней пыли.

Сравнение методов лечения аллергии

Метод Принцип действия Длительность эффекта Особенности
Антигистаминные таблетки Блокируют симптомы (насморк, зуд, чихание) Кратковременный Не устраняют причину
Иммунотерапия (СИТ) Введение малых доз аллергена Долгосрочный Требует курсового лечения
Новая вакцина ФМБА Формирует иммунную толерантность Перманентный На стадии клинических испытаний

Преимущества отечественной разработки

Создание собственной вакцины против аллергии имеет не только медицинское, но и стратегическое значение. В России большинство препаратов для специфической иммунотерапии импортируются из Европы. Новая отечественная разработка снизит зависимость от иностранных поставщиков, а также сделает лечение доступнее.

Кроме того, специалисты ФМБА подчёркивают, что препарат позволит не просто временно облегчить состояние пациентов, а реально изменить их жизнь — вернув возможность свободно дышать весной и без опасений есть привычные продукты.

Советы шаг за шагом: как готовиться к сезону цветения

  1. Проверить диагноз. Перед началом лечения важно пройти аллергопробы или анализ крови на IgE, чтобы подтвердить чувствительность именно к пыльце берёзы.

  2. Начать профилактику заранее. За 1-2 месяца до сезона цветения врач может назначить курс препаратов или капель, уменьшающих реакцию.

  3. Следить за уровнем пыльцы. В крупных городах есть онлайн-карты пыления — по ним можно планировать прогулки.

  4. Проветривать осторожно. Лучше открывать окна после дождя или использовать воздухоочиститель с HEPA-фильтром.

  5. Мыть волосы и одежду. Пыльца оседает на ткани и коже, поэтому вечерний душ и смена одежды обязательны.

  6. Избегать перекрёстных продуктов. Весной временно исключите яблоки, орехи, сельдерей, персики и соевые продукты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самолечение антигистаминными средствами.
    Последствие: Снятие симптомов без влияния на причину.
    Альтернатива: Консультация аллерголога и выбор терапии под контролем врача.

  • Ошибка: Игнорировать перекрёстную аллергию.
    Последствие: Реакция на привычные продукты, ухудшение состояния.
    Альтернатива: Ведение пищевого дневника и подбор диеты.

  • Ошибка: Прерывать курс терапии при улучшении.
    Последствие: Возврат симптомов в следующем сезоне.
    Альтернатива: Завершать лечение по назначению врача.

А что если аллергия уже тяжёлая?

Даже при выраженных симптомах вакцина может стать решением. Иммунотерапия и новые препараты работают на уровне клеточного иммунитета — постепенно "учат" организм не реагировать на пыльцу. По мнению исследователей, такой подход эффективнее, чем пожизненный приём таблеток.

Однако вакцинация подойдёт не всем: она проводится только после обследования и при стабильном состоянии пациента.

