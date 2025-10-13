Учёные нашли способ победить весеннюю аллергию: вакцина против пыльцы берёзы уже на испытаниях

Весна для многих — время не только тепла, но и слёз, зуда и постоянного насморка. Аллергия на пыльцу берёзы — одна из самых распространённых сезонных проблем у жителей России. Она проявляется не только чиханием, но и сильной реакцией на продукты, которые имеют схожий белковый состав: яблоки, орехи, морковь, персики. Именно с этой перекрёстной аллергией борется новая отечественная вакцина, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце берёзы и перекрёстной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии", — говорится в документе.

По данным агентства, вакцина уже проходит клинические испытания, а после подтверждения эффективности и безопасности будет доступна взрослым пациентам.

Почему именно берёза вызывает аллергию

Пыльца берёзы содержит белок Bet v 1 — главный аллерген, на который реагирует иммунная система человека. При попадании частиц пыльцы в организм у чувствительных людей активируются антитела IgE, и начинается воспалительная реакция: отёк, зуд, покраснение глаз, насморк.

Главная сложность в том, что этот белок похож по структуре на белки, содержащиеся во многих фруктах и овощах. Поэтому у аллергиков часто проявляется так называемая перекрёстная пищевая аллергия: организм "путает" белки и реагирует на безопасные продукты так же, как на пыльцу.

Как работает новая вакцина

В отличие от обычных антигистаминных препаратов, которые лишь снимают симптомы, новая разработка ФМБА направлена на профилактику и лечение. Принцип действия основан на формировании иммунной толерантности — постепенного привыкания организма к аллергену без запуска воспаления.

Рекомбинантная вакцина создана на основе белков, схожих с аллергенами пыльцы, но безопасных. Они "обучают" иммунную систему распознавать раздражитель и переставать на него реагировать.

Такой подход уже доказал эффективность при других видах аллергий — например, на пыльцу злаковых или клещей домашней пыли.

Сравнение методов лечения аллергии