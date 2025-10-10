Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:26

Конец страданиям аллергиков: российская вакцина обещает революцию в лечении

ФМБА запускает третью фазу клинических исследований отечественной вакцины против аллергии

Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний отечественной аллерговакцины "Аллергарда", созданной для профилактики аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии. Разработкой занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с биотехнологической компанией "Генериум" и учёными из Института иммунологии ФМБА России при участии Венского медицинского университета.

От лаборатории к клинике

Препарат уже прошёл доклинические исследования и две стадии клинических испытаний, показав высокую эффективность и безопасность. Теперь, на финальном этапе, специалисты начнут набор добровольцев с аллергическим ринитом, чувствительных к пыльце берёзы.

"На третьем этапе мы должны оценить эффективность и переносимость вакцины в сравнении с плацебо у пациентов с сенсибилизацией к пыльце берёзы", — пояснили в пресс-службе ФМБА.

Испытания помогут определить оптимальную дозировку и длительность эффекта, чтобы препарат можно было применять в широкой клинической практике.

Чем "Аллергарда" отличается от классических вакцин

Обычные препараты для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) изготавливаются на основе экстрактов природных аллергенов и требуют длительного курса — до 30 инъекций за сезон. Новый российский препарат разработан на основе рекомбинантной молекулярной конструкции, которая позволяет имитировать только ключевые участки аллергена, вызывающие реакцию иммунной системы, без побочных эффектов.

Благодаря этому схема лечения стала значительно проще:

  • 3-5 инъекций вместо десятков;

  • меньшая вероятность побочных реакций;

  • более точное воздействие на иммунные механизмы.

"Новая вакцина очень востребована: она позволит сократить длительность лечения и повысить комфорт пациентов", — отметил вице-президент компании-разработчика Дмитрий Кудлай.

Почему именно пыльца берёзы

Берёзовая пыльца — один из самых распространённых аллергенов в России и Европе. Она вызывает симптомы сезонного ринита, кашель, отёк слизистых и нередко приводит к развитию перекрёстной пищевой аллергии: непереносимости яблок, орехов, моркови и других продуктов.

По данным аллергологов, до 20% населения в крупных городах России страдает от реакций на пыльцу берёзы, а весенний период цветения для многих превращается в сезон медикаментозной зависимости.

Технология и механизм действия

В основе "Аллергарды" лежит уникальная рекомбинантная молекулярная конструкция, полученная методом генной инженерии. Учёные выделили из белка пыльцы берёзы (Bet v 1) наиболее значимые эпитопы — участки, распознаваемые иммунной системой, — и объединили их в безопасную молекулу, способную "переобучать" иммунитет.

Таким образом, организм постепенно привыкает к аллергену и перестаёт реагировать на него агрессивно. Такой подход позволяет достичь эффекта толерантности без необходимости многократного введения природных экстрактов.

Параметр Классическая АСИТ Аллергарда
Основа препарата Экстракты аллергенов Рекомбинантная молекула
Количество инъекций до 30 за курс 3-5 за курс
Побочные реакции возможны, особенно при высокой дозе минимальны
Продолжительность эффекта 2-3 года ожидается 4-5 лет
Применимость ограничена по типам аллергенов потенциально универсальна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить аллергию только симптоматическими средствами.
    Последствие: зависимость от антигистаминных и ухудшение качества жизни.
    Альтернатива: использование аллерговакцины для формирования устойчивой толерантности.

  • Ошибка: считать АСИТ слишком длительным и неудобным методом.
    Последствие: пациенты отказываются от лечения.
    Альтернатива: применение коротких схем на основе современных рекомбинантных вакцин.

  • Ошибка: использовать одинаковые дозы для всех.
    Последствие: повышенный риск побочных эффектов.
    Альтернатива: индивидуальная титрация дозы, как в исследованиях "Аллергарды".

Когда ждать препарат на рынке

По словам представителей "Генериума", выпуск препарата запланирован на вторую половину 2026 года. Если результаты третьей фазы подтвердят эффективность и безопасность, "Аллергарда" станет первой отечественной аллерговакциной нового поколения, разработанной с применением молекулярной инженерии.

Значение для российской медицины

Разработка вакцины в России имеет стратегическое значение. Сегодня большая часть аллерген-специфических препаратов поставляется из-за рубежа, и создание собственной платформы позволит:

  • обеспечить независимость от импортных поставщиков;

  • снизить стоимость лечения;

  • расширить спектр отечественных вакцин против других аллергенов — пыльцы злаков, амброзии и клещей домашней пыли.

"Если всё пойдёт по плану, через пару лет у российских пациентов появится безопасная альтернатива зарубежным аллерговакцинам", — подчеркнули в ФМБА.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина против аллергии устраняет симптомы только на время.
    Правда: АСИТ формирует устойчивую толерантность иммунной системы и может избавить от болезни на годы.

  • Миф: аллерговакцины опасны и вызывают сильные реакции.
    Правда: современные препараты на основе рекомбинантных молекул имеют низкий риск осложнений.

  • Миф: аллергия на берёзу лечится только антигистаминами.
    Правда: антигистаминные снимают симптомы, но не устраняют причину. Аллерговакцина меняет реакцию иммунитета.

Интересные факты

  1. Аллерген пыльцы берёзы Bet v 1 был впервые выделен в 1988 году и стал модельным для изучения механизмов перекрёстной аллергии.

  2. В России пыльца берёзы — главный аллерген весеннего сезона; пик концентрации приходится на апрель-май.

  3. Рекомбинантные аллергены позволяют создавать "умные" вакцины, в которых можно управлять иммунным ответом, минимизируя риск анафилаксии.

Исторический контекст

Первые попытки аллерген-специфической иммунотерапии предпринимались ещё в 1911 году в Лондоне. С тех пор метод доказал эффективность, но долго оставался трудоёмким. Современные биотехнологии, включая генную инженерию и синтетические пептиды, позволили создать новое поколение аллерговакцин - безопасных, коротких и более точных.

