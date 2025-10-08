Всё или ничего: как работает болезнь, которая заставляет мозг жить на контрастах
Биполярное расстройство — одно из тех состояний, о которых говорят всё чаще, но всё ещё не до конца понимают. Оно меняет не только настроение, но и восприятие жизни, энергию, способность к работе и отношения с другими людьми. Как распознать, что человек живёт в состоянии резких перепадов от эйфории к апатии, и почему важно вовремя обратиться за помощью — рассказывают специалисты.
Что такое биполярное расстройство
Биполярное расстройство — хроническое психическое заболевание, при котором настроение человека колеблется между двумя полюсами: манией и депрессией. Между ними бывают периоды относительного спокойствия — ремиссии, когда человек чувствует себя совершенно нормально.
"После постановки диагноза, если человек правильно принимает лечение, он может жить вполне нормально", — пояснила клинический психолог и психотерапевт из Парижа Паскаль Ангер.
Определить биполярное расстройство может только психиатр, однако существуют характерные признаки, которые часто заставляют близких задуматься, не связано ли поведение человека с этим состоянием.
Шесть признаков, на которые стоит обратить внимание
1. Проблемы со сном
Один из самых заметных сигналов — бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость. В депрессивной фазе человек застревает в потоке тревожных мыслей и не может заснуть. В маниакальной — он полон идей и энергии, иногда обходится без сна несколько суток. Этот дефицит отдыха лишь усиливает нестабильность настроения, что со временем усугубляет течение болезни.
2. Энтузиазм без финиша
В маниакальном состоянии появляется всплеск активности и желание взяться за всё сразу. Человек начинает десятки дел, но не доводит их до конца.
"Когда она находится в маниакальной фазе, она хочет делать много вещей… Но, желая сделать слишком много сразу, она слишком распыляется и не может сосредоточиться на конкретной задаче", — отметила Ангер.
Такой "праздник идей" часто воспринимается как талантливость или вдохновение, но на деле становится источником стресса и потери контроля.
3. Речь без пауз
Маниакальная энергия отражается и в общении. Человек говорит быстро, перескакивает с темы на тему, теряет логическую нить. Его монолог может казаться бурным потоком мыслей, где сложно выделить главное.
"У нее больше нет фильтров, она говорит все, что приходит в голову, что может иметь последствия для окружающей среды и для нее самой", — подчеркнула специалист.
Такое поведение может сбивать с толку коллег и друзей, особенно если вчера этот же человек был тихим и замкнутым.
4. От застенчивости к экстраверсии
Многие биполярные люди удивляют окружающих резкой сменой характера. Вчера они избегали внимания, а сегодня охотно идут на контакт, устраивают вечеринки и легко знакомятся с незнакомцами.
"Бывают периоды торможения, а бывают периоды экзальтации, мы находимся в ситуации "все или ничего"", — объяснила клинический психолог.
Такое поведение кажется "вдохновением" или "новым этапом в жизни", но часто оказывается частью маниакальной фазы.
5. Игра с риском
Во время мании снижается чувство опасности. Человек может вести машину на огромной скорости, вступать в случайные связи, пробовать экстремальные развлечения или бросать себе вызовы, не думая о последствиях. Для близких это время становится особенно тревожным, ведь импульсивность может привести к реальной угрозе жизни.
6. Полная утрата уверенности
Когда мания сменяется депрессией, энергия уходит, и человек будто "падает" внутрь себя. Он чувствует беспомощность, вину, никчемность, считает, что тяготит близких. Даже простые действия кажутся невозможными.
Биполярное расстройство — не просто перемена настроения, а тяжёлая патология. По данным Haute Autorité de Santé, половина пациентов хотя бы раз в жизни предпринимает попытку самоубийства, а около 15% погибают.
Как отличить перепады настроения от болезни
Иногда люди путают обычную эмоциональность с биполярностью. Разница в том, что у больных скачки настроения носят циклический и устойчивый характер, нарушают сон, работу и отношения. У здорового человека перепады обычно связаны с конкретными событиями и проходят быстро.
Сравнение
|
Признак
|
Эмоциональный человек
|
Биполярное расстройство
|
Настроение
|
Меняется в зависимости от событий
|
Меняется без видимых причин
|
Энергия
|
Колеблется умеренно
|
Крайности: от гиперактивности до полной апатии
|
Сон
|
Умеренные нарушения
|
Долгая бессонница или переизбыток сна
|
Контроль
|
Сохраняется
|
Теряется в пике фаз
|
Продолжительность
|
Часы или дни
|
Недели или месяцы
Что помогает справиться
Советы шаг за шагом
- Обратиться к психиатру. Только врач может поставить диагноз и подобрать терапию.
- Не прерывать лечение. Антипсихотики, нормотимики и психотерапия работают только при систематическом применении.
- Следить за режимом сна. Постоянный график и отказ от стимуляторов (кофе, энергетики) помогают стабилизировать состояние.
- Уменьшить стресс. Медитация, дыхательные практики, массаж и СПА-процедуры снижают риск обострений.
- Обратная связь. Вести дневник настроения или использовать приложения для отслеживания фаз помогает видеть ранние сигналы сбоев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: отказаться от терапии после улучшения.
Последствие: возврат симптомов и риск суицидальных мыслей.
Альтернатива: регулярно посещать врача, даже при хорошем самочувствии.
- Ошибка: употреблять алкоголь для "снятия напряжения".
Последствие: провоцирует маниакальные вспышки.
Альтернатива: заменить спиртное физической активностью, фитнесом или йогой.
- Ошибка: скрывать состояние от близких.
Последствие: одиночество и усугубление симптомов.
Альтернатива: делиться с доверенными людьми, участвовать в группах поддержки.
А что если не лечить
Без лечения фазы становятся чаще, а периоды ремиссии — короче. Человек постепенно теряет работу, друзей и интерес к жизни. Но правильная терапия, контроль сна и поддержка семьи позволяют вернуть стабильность и полноту жизни. Биполярное расстройство — не приговор, а вызов, который можно держать под контролем.
Плюсы и минусы терапии
|
Аспект
|
Плюсы
|
Минусы
|
Медикаменты
|
Стабилизируют настроение, снижают риск рецидивов
|
Возможны побочные эффекты
|
Психотерапия
|
Помогает осознать триггеры, учит управлять состоянием
|
Требует времени и доверия
|
Поддержка близких
|
Повышает уверенность, снижает чувство изоляции
|
Не всегда есть понимание у семьи
|
Образ жизни
|
Сон, питание, спорт улучшают стабильность
|
Требуется дисциплина
FAQ
Как понять, что у меня биполярное расстройство?
Если у вас случаются резкие перепады от чрезмерной активности к упадку сил, которые мешают работе и отношениям, обратитесь к психиатру.
Можно ли полностью вылечиться?
Это хроническое состояние, но при правильной терапии можно добиться долгой ремиссии и жить полноценно.
Мифы и правда
- Миф: биполярность — просто смена настроения.
Правда: это серьёзное нарушение, связанное с биохимией мозга.
- Миф: лекарства делают из людей "овощей".
Правда: современные препараты мягко стабилизируют настроение без потери активности.
- Миф: болезнь встречается только у взрослых.
Правда: симптомы могут проявиться и в подростковом возрасте.
3 интересных факта
- Среди известных людей с биполярным расстройством — Винсент ван Гог, Кэрри Фишер и Синтия МакНейр.
- При ранней терапии риск рецидива снижается более чем на 70%.
- Недосып — один из самых сильных триггеров маниакальной фазы.
