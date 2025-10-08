Всё или ничего: как работает болезнь, которая заставляет мозг жить на контрастах

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина на приёме у психоаналитика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:04

Недосып и стресс — главные триггеры маниакальных фаз при биполярном расстройстве

Биполярное расстройство — одно из тех состояний, о которых говорят всё чаще, но всё ещё не до конца понимают. Оно меняет не только настроение, но и восприятие жизни, энергию, способность к работе и отношения с другими людьми. Как распознать, что человек живёт в состоянии резких перепадов от эйфории к апатии, и почему важно вовремя обратиться за помощью — рассказывают специалисты.

Что такое биполярное расстройство

Биполярное расстройство — хроническое психическое заболевание, при котором настроение человека колеблется между двумя полюсами: манией и депрессией. Между ними бывают периоды относительного спокойствия — ремиссии, когда человек чувствует себя совершенно нормально.

"После постановки диагноза, если человек правильно принимает лечение, он может жить вполне нормально", — пояснила клинический психолог и психотерапевт из Парижа Паскаль Ангер.

Определить биполярное расстройство может только психиатр, однако существуют характерные признаки, которые часто заставляют близких задуматься, не связано ли поведение человека с этим состоянием.

Шесть признаков, на которые стоит обратить внимание

1. Проблемы со сном

Один из самых заметных сигналов — бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость. В депрессивной фазе человек застревает в потоке тревожных мыслей и не может заснуть. В маниакальной — он полон идей и энергии, иногда обходится без сна несколько суток. Этот дефицит отдыха лишь усиливает нестабильность настроения, что со временем усугубляет течение болезни.

2. Энтузиазм без финиша

В маниакальном состоянии появляется всплеск активности и желание взяться за всё сразу. Человек начинает десятки дел, но не доводит их до конца.

"Когда она находится в маниакальной фазе, она хочет делать много вещей… Но, желая сделать слишком много сразу, она слишком распыляется и не может сосредоточиться на конкретной задаче", — отметила Ангер.

Такой "праздник идей" часто воспринимается как талантливость или вдохновение, но на деле становится источником стресса и потери контроля.

3. Речь без пауз

Маниакальная энергия отражается и в общении. Человек говорит быстро, перескакивает с темы на тему, теряет логическую нить. Его монолог может казаться бурным потоком мыслей, где сложно выделить главное.

"У нее больше нет фильтров, она говорит все, что приходит в голову, что может иметь последствия для окружающей среды и для нее самой", — подчеркнула специалист.

Такое поведение может сбивать с толку коллег и друзей, особенно если вчера этот же человек был тихим и замкнутым.

4. От застенчивости к экстраверсии

Многие биполярные люди удивляют окружающих резкой сменой характера. Вчера они избегали внимания, а сегодня охотно идут на контакт, устраивают вечеринки и легко знакомятся с незнакомцами.

"Бывают периоды торможения, а бывают периоды экзальтации, мы находимся в ситуации "все или ничего"", — объяснила клинический психолог.

Такое поведение кажется "вдохновением" или "новым этапом в жизни", но часто оказывается частью маниакальной фазы.

5. Игра с риском

Во время мании снижается чувство опасности. Человек может вести машину на огромной скорости, вступать в случайные связи, пробовать экстремальные развлечения или бросать себе вызовы, не думая о последствиях. Для близких это время становится особенно тревожным, ведь импульсивность может привести к реальной угрозе жизни.

6. Полная утрата уверенности

Когда мания сменяется депрессией, энергия уходит, и человек будто "падает" внутрь себя. Он чувствует беспомощность, вину, никчемность, считает, что тяготит близких. Даже простые действия кажутся невозможными.
Биполярное расстройство — не просто перемена настроения, а тяжёлая патология. По данным Haute Autorité de Santé, половина пациентов хотя бы раз в жизни предпринимает попытку самоубийства, а около 15% погибают.

Как отличить перепады настроения от болезни

Иногда люди путают обычную эмоциональность с биполярностью. Разница в том, что у больных скачки настроения носят циклический и устойчивый характер, нарушают сон, работу и отношения. У здорового человека перепады обычно связаны с конкретными событиями и проходят быстро.

Сравнение

Признак

Эмоциональный человек

Биполярное расстройство

Настроение

Меняется в зависимости от событий

Меняется без видимых причин

Энергия

Колеблется умеренно

Крайности: от гиперактивности до полной апатии

Сон

Умеренные нарушения

Долгая бессонница или переизбыток сна

Контроль

Сохраняется

Теряется в пике фаз

Продолжительность

Часы или дни

Недели или месяцы

Что помогает справиться

Советы шаг за шагом

  1. Обратиться к психиатру. Только врач может поставить диагноз и подобрать терапию.
  2. Не прерывать лечение. Антипсихотики, нормотимики и психотерапия работают только при систематическом применении.
  3. Следить за режимом сна. Постоянный график и отказ от стимуляторов (кофе, энергетики) помогают стабилизировать состояние.
  4. Уменьшить стресс. Медитация, дыхательные практики, массаж и СПА-процедуры снижают риск обострений.
  5. Обратная связь. Вести дневник настроения или использовать приложения для отслеживания фаз помогает видеть ранние сигналы сбоев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказаться от терапии после улучшения.
    Последствие: возврат симптомов и риск суицидальных мыслей.
    Альтернатива: регулярно посещать врача, даже при хорошем самочувствии.
  • Ошибка: употреблять алкоголь для "снятия напряжения".
    Последствие: провоцирует маниакальные вспышки.
    Альтернатива: заменить спиртное физической активностью, фитнесом или йогой.
  • Ошибка: скрывать состояние от близких.
    Последствие: одиночество и усугубление симптомов.
    Альтернатива: делиться с доверенными людьми, участвовать в группах поддержки.

А что если не лечить

Без лечения фазы становятся чаще, а периоды ремиссии — короче. Человек постепенно теряет работу, друзей и интерес к жизни. Но правильная терапия, контроль сна и поддержка семьи позволяют вернуть стабильность и полноту жизни. Биполярное расстройство — не приговор, а вызов, который можно держать под контролем.

Плюсы и минусы терапии

Аспект

Плюсы

Минусы

Медикаменты

Стабилизируют настроение, снижают риск рецидивов

Возможны побочные эффекты

Психотерапия

Помогает осознать триггеры, учит управлять состоянием

Требует времени и доверия

Поддержка близких

Повышает уверенность, снижает чувство изоляции

Не всегда есть понимание у семьи

Образ жизни

Сон, питание, спорт улучшают стабильность

Требуется дисциплина

FAQ

Как понять, что у меня биполярное расстройство?
Если у вас случаются резкие перепады от чрезмерной активности к упадку сил, которые мешают работе и отношениям, обратитесь к психиатру.

Можно ли полностью вылечиться?
Это хроническое состояние, но при правильной терапии можно добиться долгой ремиссии и жить полноценно.

Мифы и правда

  • Миф: биполярность — просто смена настроения.
    Правда: это серьёзное нарушение, связанное с биохимией мозга.
  • Миф: лекарства делают из людей "овощей".
    Правда: современные препараты мягко стабилизируют настроение без потери активности.
  • Миф: болезнь встречается только у взрослых.
    Правда: симптомы могут проявиться и в подростковом возрасте.

3 интересных факта

  1. Среди известных людей с биполярным расстройством — Винсент ван Гог, Кэрри Фишер и Синтия МакНейр.
  2. При ранней терапии риск рецидива снижается более чем на 70%.
  3. Недосып — один из самых сильных триггеров маниакальной фазы.

