Всё или ничего: как работает болезнь, которая заставляет мозг жить на контрастах

Биполярное расстройство — одно из тех состояний, о которых говорят всё чаще, но всё ещё не до конца понимают. Оно меняет не только настроение, но и восприятие жизни, энергию, способность к работе и отношения с другими людьми. Как распознать, что человек живёт в состоянии резких перепадов от эйфории к апатии, и почему важно вовремя обратиться за помощью — рассказывают специалисты.

Что такое биполярное расстройство

Биполярное расстройство — хроническое психическое заболевание, при котором настроение человека колеблется между двумя полюсами: манией и депрессией. Между ними бывают периоды относительного спокойствия — ремиссии, когда человек чувствует себя совершенно нормально.

"После постановки диагноза, если человек правильно принимает лечение, он может жить вполне нормально", — пояснила клинический психолог и психотерапевт из Парижа Паскаль Ангер.

Определить биполярное расстройство может только психиатр, однако существуют характерные признаки, которые часто заставляют близких задуматься, не связано ли поведение человека с этим состоянием.

Шесть признаков, на которые стоит обратить внимание

1. Проблемы со сном

Один из самых заметных сигналов — бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость. В депрессивной фазе человек застревает в потоке тревожных мыслей и не может заснуть. В маниакальной — он полон идей и энергии, иногда обходится без сна несколько суток. Этот дефицит отдыха лишь усиливает нестабильность настроения, что со временем усугубляет течение болезни.

2. Энтузиазм без финиша

В маниакальном состоянии появляется всплеск активности и желание взяться за всё сразу. Человек начинает десятки дел, но не доводит их до конца.

"Когда она находится в маниакальной фазе, она хочет делать много вещей… Но, желая сделать слишком много сразу, она слишком распыляется и не может сосредоточиться на конкретной задаче", — отметила Ангер.

Такой "праздник идей" часто воспринимается как талантливость или вдохновение, но на деле становится источником стресса и потери контроля.

3. Речь без пауз

Маниакальная энергия отражается и в общении. Человек говорит быстро, перескакивает с темы на тему, теряет логическую нить. Его монолог может казаться бурным потоком мыслей, где сложно выделить главное.

"У нее больше нет фильтров, она говорит все, что приходит в голову, что может иметь последствия для окружающей среды и для нее самой", — подчеркнула специалист.

Такое поведение может сбивать с толку коллег и друзей, особенно если вчера этот же человек был тихим и замкнутым.

4. От застенчивости к экстраверсии

Многие биполярные люди удивляют окружающих резкой сменой характера. Вчера они избегали внимания, а сегодня охотно идут на контакт, устраивают вечеринки и легко знакомятся с незнакомцами.

"Бывают периоды торможения, а бывают периоды экзальтации, мы находимся в ситуации "все или ничего"", — объяснила клинический психолог.

Такое поведение кажется "вдохновением" или "новым этапом в жизни", но часто оказывается частью маниакальной фазы.

5. Игра с риском

Во время мании снижается чувство опасности. Человек может вести машину на огромной скорости, вступать в случайные связи, пробовать экстремальные развлечения или бросать себе вызовы, не думая о последствиях. Для близких это время становится особенно тревожным, ведь импульсивность может привести к реальной угрозе жизни.

6. Полная утрата уверенности

Когда мания сменяется депрессией, энергия уходит, и человек будто "падает" внутрь себя. Он чувствует беспомощность, вину, никчемность, считает, что тяготит близких. Даже простые действия кажутся невозможными.

Биполярное расстройство — не просто перемена настроения, а тяжёлая патология. По данным Haute Autorité de Santé, половина пациентов хотя бы раз в жизни предпринимает попытку самоубийства, а около 15% погибают.

Как отличить перепады настроения от болезни

Иногда люди путают обычную эмоциональность с биполярностью. Разница в том, что у больных скачки настроения носят циклический и устойчивый характер, нарушают сон, работу и отношения. У здорового человека перепады обычно связаны с конкретными событиями и проходят быстро.

Сравнение

Признак Эмоциональный человек Биполярное расстройство Настроение Меняется в зависимости от событий Меняется без видимых причин Энергия Колеблется умеренно Крайности: от гиперактивности до полной апатии Сон Умеренные нарушения Долгая бессонница или переизбыток сна Контроль Сохраняется Теряется в пике фаз Продолжительность Часы или дни Недели или месяцы

Что помогает справиться

Советы шаг за шагом

Обратиться к психиатру. Только врач может поставить диагноз и подобрать терапию. Не прерывать лечение. Антипсихотики, нормотимики и психотерапия работают только при систематическом применении. Следить за режимом сна. Постоянный график и отказ от стимуляторов (кофе, энергетики) помогают стабилизировать состояние. Уменьшить стресс. Медитация, дыхательные практики, массаж и СПА-процедуры снижают риск обострений. Обратная связь. Вести дневник настроения или использовать приложения для отслеживания фаз помогает видеть ранние сигналы сбоев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказаться от терапии после улучшения.

Последствие: возврат симптомов и риск суицидальных мыслей.

Альтернатива: регулярно посещать врача, даже при хорошем самочувствии.

отказаться от терапии после улучшения. возврат симптомов и риск суицидальных мыслей. регулярно посещать врача, даже при хорошем самочувствии. Ошибка: употреблять алкоголь для "снятия напряжения".

Последствие: провоцирует маниакальные вспышки.

Альтернатива: заменить спиртное физической активностью, фитнесом или йогой.

употреблять алкоголь для "снятия напряжения". провоцирует маниакальные вспышки. заменить спиртное физической активностью, фитнесом или йогой. Ошибка: скрывать состояние от близких.

Последствие: одиночество и усугубление симптомов.

Альтернатива: делиться с доверенными людьми, участвовать в группах поддержки.

А что если не лечить

Без лечения фазы становятся чаще, а периоды ремиссии — короче. Человек постепенно теряет работу, друзей и интерес к жизни. Но правильная терапия, контроль сна и поддержка семьи позволяют вернуть стабильность и полноту жизни. Биполярное расстройство — не приговор, а вызов, который можно держать под контролем.

Плюсы и минусы терапии

Аспект Плюсы Минусы Медикаменты Стабилизируют настроение, снижают риск рецидивов Возможны побочные эффекты Психотерапия Помогает осознать триггеры, учит управлять состоянием Требует времени и доверия Поддержка близких Повышает уверенность, снижает чувство изоляции Не всегда есть понимание у семьи Образ жизни Сон, питание, спорт улучшают стабильность Требуется дисциплина

FAQ

Как понять, что у меня биполярное расстройство?

Если у вас случаются резкие перепады от чрезмерной активности к упадку сил, которые мешают работе и отношениям, обратитесь к психиатру.

Можно ли полностью вылечиться?

Это хроническое состояние, но при правильной терапии можно добиться долгой ремиссии и жить полноценно.

Мифы и правда

Миф: биполярность — просто смена настроения.

Правда: это серьёзное нарушение, связанное с биохимией мозга.

биполярность — просто смена настроения. это серьёзное нарушение, связанное с биохимией мозга. Миф: лекарства делают из людей "овощей".

Правда: современные препараты мягко стабилизируют настроение без потери активности.

лекарства делают из людей "овощей". современные препараты мягко стабилизируют настроение без потери активности. Миф: болезнь встречается только у взрослых.

Правда: симптомы могут проявиться и в подростковом возрасте.

3 интересных факта