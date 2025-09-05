Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шимпанзе с перебродившим фруктом
Шимпанзе с перебродившим фруктом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:55

От веток к звёздам: парадоксальный путь наших предков к прямохождению

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека

Что заставило предков человека перейти к прямохождению? Этот вопрос до сих пор вызывает оживлённые споры среди антропологов. Но ещё более загадочным остаётся — почему только мы, из всех современных приматов, ходим на двух ногах? Новое исследование шимпанзе из нетипичной для них среды проливает свет на возможный ответ.

Шимпанзе и двуногость: неожиданные наблюдения

Учёные из Великобритании и США изучили поведение шимпанзе в долине реки Исса в Танзании — саванной зоне с редкими деревьями. Именно в таких условиях обезьяны демонстрируют факультативную двуногость — способность ходить на двух ногах, но преимущественно на ветках деревьев.

Интересно, что в этой местности деревья не высокие, а с широкой раскидистой кроной. Фрукты растут на концах веток, и чтобы добраться до них, шимпанзе приходится долго передвигаться по ветвям. Это заставляет их использовать два способа передвижения: свисать на руках или ходить по ветке на двух ногах, поддерживаясь руками за другие ветки.

Как двуногость связана с жизнью на деревьях?

В отличие от тропических лесов, где деревья густые и приматы могут перескакивать с дерева на дерево, в саванне деревьев мало, и шимпанзе тщательно собирают плоды с каждого дерева. В результате они проводят на ветках больше времени, чем их лесные сородичи.

Подобный способ передвижения по веткам напоминает поведение гиббонов, которые также ходят на двух ногах по тонким ветвям, но при этом обладают более специализированным строением конечностей и меньшим весом. Для шимпанзе же это — неожиданное и менее привычное поведение.

Связь с эволюцией человека

Авторы исследования предполагают, что предки человека, похожие по массе и пропорциям тела на современных шимпанзе, могли начать ходить на двух ногах именно в таких условиях. Когда несколько миллионов лет назад климат в Африке стал суше, а леса начали уступать место саваннам, умение передвигаться по ветвям на двух ногах могло стать важным навыком для добычи пищи.

Однако стоит отметить, что вне деревьев шимпанзе из Иссы не делают более нескольких шагов на двух ногах. Это значит, что гипотеза объясняет лишь начальный этап перехода к прямохождению — почему двуногость стала привычной вне деревьев, остаётся загадкой.

Ранее существовали разные теории — от экономии энергии при ходьбе до социальных и репродуктивных причин. Новое исследование добавляет важный штрих: двуногость могла возникнуть как адаптация к жизни на ветках редких деревьев в саванне.

