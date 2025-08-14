Жил на антигистаминах, пока не попробовал это: результат удивил даже врачей
С 14 лет жизнь 44-летнего жителя Подмосковья была подчинена борьбе с отеками Квинке и крапивницей. Прием антигистаминных препаратов стал для него привычным делом, но облегчение было временным. Всё изменилось после курса биорезонансной терапии в Научно-практическом Центре интегративной медицины.
От постоянной сыпи до ремиссии
Главный врач центра Юрий Дупелич рассказал, что до начала лечения у мужчины были постоянные отеки лица и аллергическая сыпь.
"После прохождения месячного курса терапии все симптомы исчезли. Более того, лабораторные показатели пришли в норму", — сообщил специалист.
Что такое биорезонансная терапия?
Этот метод считается мягкой и современной альтернативой традиционным подходам. Его суть — активация внутренних ресурсов организма, благодаря чему удаётся справиться с хроническими заболеваниями без агрессивного медикаментозного вмешательства.
Преимущества метода:
- не вызывает побочных эффектов;
- не нагружает печень;
- подходит людям с хроническими патологиями;
- оказывает комплексное воздействие.
Как получить лечение бесплатно?
Пройти курс биорезонансной терапии можно в Центре интегративной медицины абсолютно бесплатно — по полису ОМС. Для этого достаточно получить направление у своего лечащего врача.
