Жил на антигистаминах, пока не попробовал это: результат удивил даже врачей

С 14 лет жизнь 44-летнего жителя Подмосковья была подчинена борьбе с отеками Квинке и крапивницей. Прием антигистаминных препаратов стал для него привычным делом, но облегчение было временным. Всё изменилось после курса биорезонансной терапии в Научно-практическом Центре интегративной медицины.

От постоянной сыпи до ремиссии

Главный врач центра Юрий Дупелич рассказал, что до начала лечения у мужчины были постоянные отеки лица и аллергическая сыпь.

"После прохождения месячного курса терапии все симптомы исчезли. Более того, лабораторные показатели пришли в норму", — сообщил специалист.

Что такое биорезонансная терапия?

Этот метод считается мягкой и современной альтернативой традиционным подходам. Его суть — активация внутренних ресурсов организма, благодаря чему удаётся справиться с хроническими заболеваниями без агрессивного медикаментозного вмешательства.

Преимущества метода:

не вызывает побочных эффектов;

не нагружает печень;

подходит людям с хроническими патологиями;

оказывает комплексное воздействие.

Как получить лечение бесплатно?

Пройти курс биорезонансной терапии можно в Центре интегративной медицины абсолютно бесплатно — по полису ОМС. Для этого достаточно получить направление у своего лечащего врача.