Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:07

Врачи учатся читать организм по частотам: что за метод появился в Люберцах

В Люберцах начали применять биорезонансную терапию для лечения хронической боли

Жители Люберец теперь могут воспользоваться современным методом физиотерапии — биорезонансной терапией, которая применяется для борьбы с хроническими болями, нарушениями сна и другими состояниями. Как сообщает Министерство здравоохранения Московской области, процедуры проводятся в Люберецкой областной больнице по направлению лечащего врача.

Что такое биорезонанс и как это работает?

Метод основан на воздействии электромагнитных колебаний, которые при правильной настройке помогают усилить природные физиологические ритмы организма и подавить те, что связаны с патологиями. Об этом рассказала врач-физиотерапевт поликлиники №6 Анаит Петросян:

"При грамотном подборе частоты и формы воздействия метод позволяет усилить естественные, физиологические колебания и ослабить те, которые связаны с патологиями".

По её словам, такая терапия улучшает общее самочувствие пациента и эффективно снижает болевой синдром.

Какие проблемы можно решить с помощью биорезонанса

Методика особенно актуальна для пациентов с:

  • мигренью,
  • остеохондрозами,
  • межпозвоночными грыжами,
  • сахарным диабетом (восстановление чувствительности конечностей),
  • расстройствами нервной системы (улучшение сна, снижение тревожности).

"Страдающим от расстройств нервной системы специалисты подбирают программы для нормализации сна и восстановления спокойствия", — пояснила Петросян.

Как проходит процедура

Процедура проводится контактным методом: к коже пациента прикладываются специальные электроды или магнитные петли, которые могут располагаться даже поверх одежды. Оборудование подключается к компьютеру, через который врач контролирует параметры воздействия.

Уже более 600 пациентов прошли диагностику и курс лечения в Люберецкой областной больнице, и большинство из них — люди с хроническими болями.

