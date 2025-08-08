Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
красота природы
красота природы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:58

Страх перед природой: до 20% мира избегают жизни, но для планеты это катастрофа

Почему 1 из 5 человек боится природы: последние исследования о биофобии

Новое международное исследование под руководством доцента Мелиссы Норберг из Университета Маккуори показывает, что биофобии — страхи перед живой природой — оказывают гораздо более широкое влияние, чем принято считать.

Эти страхи могут не только мешать личной жизни человека, но и негативно сказываться на экосистемах, биоразнообразии и глобальных экологических процессах. В статье рассматриваются причины возникновения биофобий, их последствия для окружающей среды и возможные пути их преодоления, включая важность раннего взаимодействия с природой.

Что такое биофобия?

Биофобия — это иррациональный страх перед живыми существами и природными явлениями: от микробов и грибов до животных и природных стихий. По данным исследования, до 20% населения мира страдают от подобных фобий.

Чаще всего они формируются не из личного опыта, а под влиянием СМИ, новостей или фильмов ужасов. Например, после сообщений о случаях отравления грибами в Австралии многие стали бояться даже безопасных продуктов из магазина.

Профессор Мелисса Норберг подчеркивает: "Грибы в магазине безопасны. Важно получать достоверную информацию и не позволять страхам управлять нашими решениями".

Влияние биофобий на экологию

Исследование показывает, что биофобии оказывают значительное воздействие на экологические процессы. Люди, боящиеся насекомых или других животных, зачастую используют пестициды и химикаты, уничтожая не только вредителей, но и полезных опылителей — пчел.

Это ведет к снижению биоразнообразия и ухудшению состояния экосистем. Кроме того, избегая природы, люди реже участвуют в экологических инициативах или поддерживают устойчивые продукты питания — например, белки из насекомых — что усугубляет проблему изменения климата.

"Эта химия убивает не только вредных насекомых — она уничтожает и пчел, необходимых для опыления наших культур", — отмечает Норберг.

Также биофобии мешают реализации программ по сохранению редких видов животных. Страх перед змеями или крысами мешает людям поддерживать их защиту даже при важной роли в экосистеме. Это создает угрозу для сохранения биоразнообразия и баланс природных систем.

Почему люди игнорируют проблему?

По мнению исследователей, биофобии редко признаются психическими расстройствами, поскольку большинство людей легко избегают триггеров страха: не ходят в леса, не держат домашних животных или не собирают грибы.

Однако такие избегания имеют серьезные последствия для окружающей среды и здоровья городских жителей. Например, боязнь укусных клещей приводит к тому, что многие избегают прогулок в парках или лесах.

Как лечить биофобии?

Психологи считают, что биофобии — одни из наиболее легко исправимых состояний. Долгие сеансы экспозиционной терапии помогают преодолеть страх через постепенное знакомство с объектом фобии: сначала через видео-материалы, затем — в реальности под контролем специалиста.

Еще один важный аспект исследования — влияние урбанизированной среды на развитие биофобий. Люди, выросшие в городах, чаще испытывают страх перед природой по сравнению с теми, кто провел детство в сельской местности.

В Австралии распространена практика пугать туристов историями о ядовитых пауках; со временем жители начинают избегать контакта с природой вовсе. В России популярна боязнь укусить клеща или заразиться клещевым энцефалитом — это также способствует отказу от прогулок на свежем воздухе.

Страх перед штормами или молниями тоже распространен: он может развиться еще в детстве и мешать активному отдыху на природе во взрослом возрасте.

Что делать?

Исследование предлагает рассматривать биофобии через концепцию "Единого здоровья", объединяющую здоровье человека, животных и экосистемы. Важным шагом является внедрение диагностики страхов у детей и взрослых с учетом их экологических последствий. Рекомендуется начинать работу с природой уже в раннем возрасте: садоводство, прогулки в лесу и наблюдение за насекомыми помогают снизить риск формирования фобий.

Профессор Норберг подчеркивает: "Помогая людям преодолеть страхи перед природой, мы можем решить глобальные экологические проблемы". Чем больше людей научится взаимодействовать с природой без страха — тем лучше для планеты.

Интересные факты

  • Исследования показывают связь между уровнем контакта с природой в детстве и развитием биофобий у взрослых.
  • В Австралии существует программа по обучению детей безопасному взаимодействию с ядовитыми пауками.
  • Некоторые виды змей помогают контролировать популяцию грызунов и вредителей сельского хозяйства.
  • Боязнь штормов может быть связана с развитием посттравматического стрессового расстройства после сильных природных катаклизмов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

В Боснии и Герцеговине обнаружен крупнейший в Европе клад железных слитков, возраст которых около 2000 лет. Уникальная находка меняет представления об истории Европы, древних торговых путях и роли региона.

Читать полностью » Новое семейство вирусов Megarnaviridae: что угрожает устрицам и как это предотвратить сегодня в 5:58

Моллюски умирают, фермеры теряют миллионы: что происходит с устрицами в Британской Колумбии

Ученые обнаружили новый гигантский РНК-вирус Megarnavirus gigas у устриц в Британской Колумбии. Массовая гибель моллюсков привела к убыткам в 16 млн долларов.

Читать полностью » GMARS заменит HIMARS: Пентагон усиливает мобильные ударные силы сегодня в 4:12

Новая ракета США может менять боеприпасы прямо в бою — в чём подвох GMARS

Новая американская ракетная система GMARS успешно прошла боевые испытания. Она вдвое мощнее HIMARS и обещает изменить правила войны на дальних дистанциях.

Читать полностью » Аккумулятор Waratah в Австралии начал работу на 350 МВт — к концу года выйдет на 850 сегодня в 3:11

Энергетика Австралии трещит по швам — Waratah ставит жирную точку в старой эпохе

Австралия запустила в работу крупнейшую в мире батарею — Waratah Super Battery. Зачем она нужна стране, и почему её называют энергетическим амортизатором?

Читать полностью » Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности после отказа от ограничений РСМД сегодня в 2:22

Россия сняла ограничения — Европа оказалась в зоне риска, но это ещё не всё

Россия официально отказалась от ограничений на ракеты средней дальности. Теперь под угрозой могут оказаться крупные города Европы — и это только начало перемен.

Читать полностью » Пекин готовит подводные лодки с лазерами для выведения спутников Starlink из строя — Жэнь Юаньчжэнь сегодня в 1:31

Не ракеты и не кибератаки: Китай нашёл способ обезвредить спутники SpaceX без шума и пыли

В тени земных конфликтов Китай готовит удар по спутниковой сети Starlink. Лазеры с подводных лодок, саботаж поставок и новые спутники — всё ради баланса в космосе.

Читать полностью » Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум сегодня в 0:31

Луна превратится в арену битвы — реакторы, лед и тайные договоры уже на столе

На фоне растущей конкуренции между США, Китаем и Россией Луна становится не просто научной целью, а потенциальной ареной геополитического влияния с ядерным акцентом.

Читать полностью » Белковые скопления в нейронах ускоряют когнитивное старение — исследование вчера в 23:39

Тайный механизм старения мозга: как рибосомы превращаются в тормоза

Учёные выяснили, что "пробки" в работе рибосом ускоряют старение мозга. Открытие может привести к новым методам борьбы с деменцией — но как это работает и применимо ли к людям?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов
Наука и технологии

Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва
Дом

Химик предупредил об опасности хлора и абразивов для холодильников
Туризм

Всё что нужно знать для получения китайской визы: как справиться с длинными очередями
Дом

Когда порядок — это только иллюзия: 8 признаков фальшивого уюта в доме
Спорт и фитнес

Тренер Форцалья назвал эффективную схему силовых тренировок с гантелями
Садоводство

Перекопка огорода: почему это прошлый век и как получить больше урожая
Культура и шоу-бизнес

Variety: Polygram снимет фильм об истории любви Оззи и Шэрон Осборн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru