Страх перед природой: до 20% мира избегают жизни, но для планеты это катастрофа

Новое международное исследование под руководством доцента Мелиссы Норберг из Университета Маккуори показывает, что биофобии — страхи перед живой природой — оказывают гораздо более широкое влияние, чем принято считать.

Эти страхи могут не только мешать личной жизни человека, но и негативно сказываться на экосистемах, биоразнообразии и глобальных экологических процессах. В статье рассматриваются причины возникновения биофобий, их последствия для окружающей среды и возможные пути их преодоления, включая важность раннего взаимодействия с природой.

Что такое биофобия?

Биофобия — это иррациональный страх перед живыми существами и природными явлениями: от микробов и грибов до животных и природных стихий. По данным исследования, до 20% населения мира страдают от подобных фобий.

Чаще всего они формируются не из личного опыта, а под влиянием СМИ, новостей или фильмов ужасов. Например, после сообщений о случаях отравления грибами в Австралии многие стали бояться даже безопасных продуктов из магазина.

Профессор Мелисса Норберг подчеркивает: "Грибы в магазине безопасны. Важно получать достоверную информацию и не позволять страхам управлять нашими решениями".

Влияние биофобий на экологию

Исследование показывает, что биофобии оказывают значительное воздействие на экологические процессы. Люди, боящиеся насекомых или других животных, зачастую используют пестициды и химикаты, уничтожая не только вредителей, но и полезных опылителей — пчел.

Это ведет к снижению биоразнообразия и ухудшению состояния экосистем. Кроме того, избегая природы, люди реже участвуют в экологических инициативах или поддерживают устойчивые продукты питания — например, белки из насекомых — что усугубляет проблему изменения климата.

"Эта химия убивает не только вредных насекомых — она уничтожает и пчел, необходимых для опыления наших культур", — отмечает Норберг.

Также биофобии мешают реализации программ по сохранению редких видов животных. Страх перед змеями или крысами мешает людям поддерживать их защиту даже при важной роли в экосистеме. Это создает угрозу для сохранения биоразнообразия и баланс природных систем.

Почему люди игнорируют проблему?

По мнению исследователей, биофобии редко признаются психическими расстройствами, поскольку большинство людей легко избегают триггеров страха: не ходят в леса, не держат домашних животных или не собирают грибы.

Однако такие избегания имеют серьезные последствия для окружающей среды и здоровья городских жителей. Например, боязнь укусных клещей приводит к тому, что многие избегают прогулок в парках или лесах.

Как лечить биофобии?

Психологи считают, что биофобии — одни из наиболее легко исправимых состояний. Долгие сеансы экспозиционной терапии помогают преодолеть страх через постепенное знакомство с объектом фобии: сначала через видео-материалы, затем — в реальности под контролем специалиста.

Еще один важный аспект исследования — влияние урбанизированной среды на развитие биофобий. Люди, выросшие в городах, чаще испытывают страх перед природой по сравнению с теми, кто провел детство в сельской местности.

В Австралии распространена практика пугать туристов историями о ядовитых пауках; со временем жители начинают избегать контакта с природой вовсе. В России популярна боязнь укусить клеща или заразиться клещевым энцефалитом — это также способствует отказу от прогулок на свежем воздухе.

Страх перед штормами или молниями тоже распространен: он может развиться еще в детстве и мешать активному отдыху на природе во взрослом возрасте.

Что делать?

Исследование предлагает рассматривать биофобии через концепцию "Единого здоровья", объединяющую здоровье человека, животных и экосистемы. Важным шагом является внедрение диагностики страхов у детей и взрослых с учетом их экологических последствий. Рекомендуется начинать работу с природой уже в раннем возрасте: садоводство, прогулки в лесу и наблюдение за насекомыми помогают снизить риск формирования фобий.

Профессор Норберг подчеркивает: "Помогая людям преодолеть страхи перед природой, мы можем решить глобальные экологические проблемы". Чем больше людей научится взаимодействовать с природой без страха — тем лучше для планеты.

