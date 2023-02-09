Международный аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах ввел новую систему для прохождения паспортного контроля с помощью биометрии лица. Об этом рассказал помощник генерального директора отдела по паспортным вопросам в аэропортах Главного управления по делам резидентов и иностарнцев Дубая (GDRFA) Таляль Ахмед аш-Шанкити газете Gulf News.
"Мы совершенствуем наши услуги с помощью новейших технологий и инноваций и стремимся обслуживать клиентов быстро и безупречно Наша цель - сделать аэропорты в Дубае самыми удобными для пассажиров"
Зарегистрированные в базе данных GDRFA пользователи, по словам Таляля Ахмеда аш-Шанкити, будут допущены к полёту без предъявления паспорта или другого удостоверения личности.
Чиновник также добавил, что при необходимости получения штампа в загранпаспорте о прохождении пограничного контроля пассажир может обратить к сотрудникам аэропорта для получения соответствующей справки.
Премьер Польши Моравецкий назвал Россию "государством-террористом"
И призвал не вести с Москвой переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
ВСУ ночью выпустили 38 снарядов по территории Херсонской области
Информация о жертвах и пострадавших уточняется
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.