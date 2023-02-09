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  • Опубликована сегодня в 10:20

Аэропорт Дубая начал допускать пассажиров к полету по биометрии лица

Международный аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах ввел новую систему для прохождения паспортного контроля с помощью биометрии лица. Об этом рассказал помощник генерального директора отдела по паспортным вопросам в аэропортах Главного управления по делам резидентов и иностарнцев Дубая (GDRFA) Таляль Ахмед аш-Шанкити газете Gulf News.

"Мы совершенствуем наши услуги с помощью новейших технологий и инноваций и стремимся обслуживать клиентов быстро и безупречно Наша цель - сделать аэропорты в Дубае самыми удобными для пассажиров"

Зарегистрированные в базе данных GDRFA пользователи, по словам Таляля Ахмеда аш-Шанкити, будут допущены к полёту без предъявления паспорта или другого удостоверения личности.

Чиновник также добавил, что при необходимости получения штампа в загранпаспорте о прохождении пограничного контроля пассажир может обратить к сотрудникам аэропорта для получения соответствующей справки.

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