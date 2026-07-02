Россиянам разрешат открывать вклады по лицу и голосу: банки готовятся к новой проблеме

Открытие банковских вкладов с использованием биометрической идентификации через видеосвязь обладает значительным потенциалом, считает независимый финансовый эксперт Дмитрий Баранов. В беседе с NewsInfo специалист проанализировал технологические аспекты и риски внедрения нового формата обслуживания для клиентов и кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила перспективность данного направления. По словам главы регулятора, в настоящее время несколько финансовых организаций уже тестируют технологию, однако к процессам предъявляются жесткие требования по обеспечению защиты связи от мошеннических действий.

При этом участники рынка сталкиваются с тем, что блокировка переводов становится частой мерой в рамках действующих антифрод-систем.

По мнению Баранова, с технологической стороны процесс идентификации через биометрию отлажен надежно. Единая система хранит зашифрованные данные лица и голоса пользователя, что делает невозможным успешное применение дипфейков, так как система распознает объемную структуру биометрических параметров.

"Самый главный риск это боязнь нового. Та неопределенность, которая есть всегда, когда мы начинаем пользоваться новым продуктом. С точки зрения технологии рисков нет никаких, все отработано", — пояснил Баранов.

Эксперт подчеркнул, что основным фактором риска остается низкий уровень осведомленности граждан о работе с биометрией. В условиях, когда злоумышленники совершают миллионы попыток обзвона ежедневно, клиенты могут по неопытности стать жертвами социальной инженерии, полагая, что взаимодействуют с официальным представителем банка. Нехватка навыков цифровой безопасности делает пользователей уязвимыми перед мошенниками, которые под предлогом проведения дистанционных операций могут убедить человека перевести средства на сторонние счета.

Стоит учитывать, что регуляторы фиксируют перегибы в борьбе с мошенничеством, из-за чего под подозрение попадают финансовые операции рядовых граждан.

Для самих банков ключевой угрозой становятся репутационные риски и сложности во взаимоотношениях с клиентами, которые могут быть введены в заблуждение третьими лицами. С начала 2027 года вступает в силу законодательство "Антифрод-2", обязывающее банки и операторов связи компенсировать убытки клиентам, пострадавшим от действий мошенников через социальную инженерию. Как отмечает специалист, банкам предстоит доказывать отсутствие своей вины в каждом подобном инциденте. В связи с этим в ближайшее время ожидается, что контроль за переводами станет более жестким и комплексным.

"Либо банк, либо оператор мобильной связи, тот, кто обеспечивает видеозвонок в данной ситуации, будут обязаны клиенту компенсировать убытки. Вот это может быть проблемой. Мы столкнемся с рисками мошенничества со стороны клиентов, когда будут говорить, что мы перевели деньги под влиянием мошенников. И банк, либо оператор связи будут бегать по потолку и доказывать, что они не верблюды, доказывать, что они были не виноваты", — прокомментировал эксперт.

Несмотря на технологическое совершенство системы, он рекомендует клиентам сначала посетить офис банка лично, чтобы изучить все нюансы процедуры, и только после этого переходить к дистанционному формату управления счетами. Особую осторожность следует проявлять при попытках размещения наличных на вкладе, а также соблюдать бдительность, помня, что онлайн-оплата может быть использована злоумышленниками для кражи средств.

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