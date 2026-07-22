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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:11

Биометрия поставит мошенникам новый барьер: почему не ждать полной защиты банковских операций

Внедрение биометрической идентификации при совершении финансовых операций станет серьезным барьером для криминальных схем, хотя полностью исключить риски не удастся. Об этом изданию NewsInfo рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее Минцифры выступило с предложением использовать биометрию для дополнительной верификации сомнительных денежных переводов. Инициатива призвана повысить защищенность банковских счетов граждан.

В сфере цифровой идентификации такие механизмы рассматриваются как инструмент борьбы с несанкционированным доступом к личным данным.

По мнению спикера, главная ценность биометрии заключается в создании технических препятствий для злоумышленников, не обладающих большими бюджетами и сложным оборудованием. Даже частичное усложнение процесса верификации делает преступления менее выгодными.

"Теоретически можно подсунуть видеоролик при снятии биометрии камерой смартфона. Можно ухитриться, но это все очень будет сложное, проблематичное. Отметут часть мошенников, которые не имеют серьезных бюджетов, серьезных технических оснащений", — говорит Курочкин.

Эксперт пояснил, что аналогичные методы защиты уже применяются в других секторах. Например, сервисы аренды транспорта нередко запрашивают подтверждение личности в режиме реального времени, чтобы убедиться, что украденные аккаунты каршеринга не используются посторонними лицами для криминальных целей. При этом Курочкин добавил, что современные системы банковской безопасности иногда создают неудобства для добросовестных клиентов из-за избыточных проверок.

"Вам перезванивает банк и начинает вас "пытать". Какие операции вы делали раньше? Я один раз сорок минут разговаривал с банком, мне нужно было сто тысяч перевести в государственную организацию", — рассказал эксперт.

Одной из ключевых сложностей в масштабировании таких технологий остается недоверие граждан, говорит специалист. По словам Курочкина, государство зачастую проигрывает в информационной кампании, позволяя распространяться слухам о "всеобщей слежке".

Тем временем технологии развиваются, и оплата услуг ладонью или лицом становится привычной частью транспортной инфраструктуры.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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