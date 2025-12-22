Паспорт на посадке станет лишним: "Аэрофлот" назвал сроки запуска биометрии

Посадка на рейс без паспорта в России перестаёт быть экспериментом и постепенно переходит в практическую плоскость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота", который отчитался об успешных испытаниях биометрического сервиса для предполётных процедур. Компания ожидает, что воспользоваться новой схемой пассажиры смогут во второй половине 2026 года.

Как прошёл тест и кто участвовал

"Аэрофлот совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий в декабре успешно протестировали сервис "Мигом", обеспечивающий прохождение предполетных проверок по биометрии — без предъявления паспорта", — говорится в сообщении.

Что сможет сделать пассажир с подключённой биометрией

В "Аэрофлоте" уточнили, что подключение сервиса предполагается заранее — на сайте перевозчика. После этого пассажир сможет использовать биометрию в аэропорту для регистрации на рейс. Также в перечень возможностей входит проход в "чистую" зону авиагавани и посадка на борт на гейте.

Когда запустят и что ещё предстоит сделать

Следующим этапом авиакомпания называет подготовку к промышленному запуску. В "Аэрофлоте" отмечают, что для этого потребуется проработка нормативных регламентов со стороны государственных структур. Именно этот блок работ, по оценке перевозчика, будет определять сроки перехода от тестов к регулярной эксплуатации.