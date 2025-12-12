Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by diana.grytsku is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 9:18

Дубайский прорыв: ваш следующий визит в отель будет похож на проход через зеркало будущего

Дубай запустил платформу для заселения в отели по лицу — Arabian Business

Заселение в отель без стойки регистрации и стопки копий документов становится новой нормой для мегаполисов, которые делают ставку на цифровые сервисы. Об этом сообщает Arabian Business: в Дубае запущена общегородская платформа регистрации гостей в гостиницах, которая использует идентификацию по лицу. Новый механизм призван ускорить оформление туристов и упростить повторные визиты — достаточно один раз загрузить данные в систему.

Как работает платформа и что нужно туристу

Платформу разработал Департамент экономики и туризма Дубая. По данным Arabian Business, прибывающим туристам нужно однократно загрузить в систему документы и биометрические данные. После этого заселение в отели должно стать проще, поскольку сведения уже будут присутствовать в единой городской базе, и повторно заполнять однотипные формы при каждом визите не потребуется.

В материале подчеркивается, что данные будут защищены и храниться в системе в течение всего срока действия паспорта. Это означает, что для последующих поездок туристу не придется заново проходить тот же путь регистрации: платформа рассчитана на долгосрочное использование, пока документ остается действительным. Таким образом, биометрия используется не как разовая опция, а как "ключ" к более быстрому размещению.

Что планируют подключить дальше и зачем это городу

Arabian Business пишет, что функциональность биометрической системы хотят расширить и интегрировать ее в другие городские сервисы. В качестве примера упоминаются компании по аренде автомобилей, где идентификация также может быть привязана к единому профилю гостя. Такой подход укладывается в модель, когда город строит инфраструктуру "одного окна" для туриста — от гостиницы до транспорта.

Инициативу связывают с общей стратегией эмирата по переходу к цифровой экономике. В качестве уже работающего примера в материале приводятся интеллектуальные паспортные коридоры в международном аэропорту Дубая. Таким образом, платформа заселения в отели становится частью более крупной цифровой экосистемы, где идентификация по лицу используется как инструмент для ускорения процедур и снижения бюрократии.

