Оплата взглядом: в Севастополе запустят систему оплаты в транспорте без карт и телефонов

Севастополь станет первым городом на юге России, где за проезд в общественном транспорте можно будет расплатиться по биометрическим данным — с помощью «улыбки».

Где появятся первые терминалы

На первом этапе система заработает на катерах и паромах, курсирующих через Севастопольскую бухту. Первые терминалы установят на причале у Графской пристани, откуда каждые 15–20 минут отправляются катера на Северную сторону города.

Позже устройства появятся на площади Захарова и у паромного причала в Артбухте. Протестировать технологию можно будет уже с 25 октября.

Биометрические терминалы разместят на турникетах перед входом на причал и интегрируют в существующую систему безналичной оплаты.

«Оплата “улыбкой” упростит и ускорит посадку. Биометрические данные невозможно потерять или украсть — система распознаёт попытки мошенничества и исключает использование фото или видео», — сообщили в правительстве Севастополя.

Как это будет работать

Пассажиру достаточно подойти к терминалу, выбрать опцию “оплата улыбкой” и посмотреть на экран.

Подключить услугу можно через банковское приложение — без дополнительных карт и устройств.

Когда биометрия появится в наземном транспорте

Пока система будет действовать только на морском транспорте в тестовом режиме до конца 2025 года. После этого власти планируют расширить её на автобусы и троллейбусы.

Кроме того, разработчики готовят возможность привязать биометрию к социальным картам — это позволит льготным категориям граждан пользоваться системой без дополнительной оплаты.

Удобно и безопасно

Главные плюсы новой технологии — скорость, удобство и безопасность. Больше не нужно искать банковскую карту, доставать телефон или держать кошелёк под рукой — достаточно одного взгляда.