Оплата взглядом: в Севастополе запустят систему оплаты в транспорте без карт и телефонов
Севастополь станет первым городом на юге России, где за проезд в общественном транспорте можно будет расплатиться по биометрическим данным — с помощью «улыбки».
Где появятся первые терминалы
На первом этапе система заработает на катерах и паромах, курсирующих через Севастопольскую бухту. Первые терминалы установят на причале у Графской пристани, откуда каждые 15–20 минут отправляются катера на Северную сторону города.
Позже устройства появятся на площади Захарова и у паромного причала в Артбухте. Протестировать технологию можно будет уже с 25 октября.
Биометрические терминалы разместят на турникетах перед входом на причал и интегрируют в существующую систему безналичной оплаты.
«Оплата “улыбкой” упростит и ускорит посадку. Биометрические данные невозможно потерять или украсть — система распознаёт попытки мошенничества и исключает использование фото или видео», — сообщили в правительстве Севастополя.
Как это будет работать
Пассажиру достаточно подойти к терминалу, выбрать опцию “оплата улыбкой” и посмотреть на экран.
Подключить услугу можно через банковское приложение — без дополнительных карт и устройств.
Когда биометрия появится в наземном транспорте
Пока система будет действовать только на морском транспорте в тестовом режиме до конца 2025 года. После этого власти планируют расширить её на автобусы и троллейбусы.
Кроме того, разработчики готовят возможность привязать биометрию к социальным картам — это позволит льготным категориям граждан пользоваться системой без дополнительной оплаты.
Удобно и безопасно
Главные плюсы новой технологии — скорость, удобство и безопасность. Больше не нужно искать банковскую карту, доставать телефон или держать кошелёк под рукой — достаточно одного взгляда.
