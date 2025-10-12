Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автобус
Автобус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:37

Оплата взглядом: в Севастополе запустят систему оплаты в транспорте без карт и телефонов

В Севастополе оплату проезда введут по биометрии с помощью "улыбки"

Севастополь станет первым городом на юге России, где за проезд в общественном транспорте можно будет расплатиться по биометрическим данным — с помощью «улыбки».

Где появятся первые терминалы

На первом этапе система заработает на катерах и паромах, курсирующих через Севастопольскую бухту. Первые терминалы установят на причале у Графской пристани, откуда каждые 15–20 минут отправляются катера на Северную сторону города.

Позже устройства появятся на площади Захарова и у паромного причала в Артбухте. Протестировать технологию можно будет уже с 25 октября.

Биометрические терминалы разместят на турникетах перед входом на причал и интегрируют в существующую систему безналичной оплаты.

«Оплата “улыбкой” упростит и ускорит посадку. Биометрические данные невозможно потерять или украсть — система распознаёт попытки мошенничества и исключает использование фото или видео», — сообщили в правительстве Севастополя.

Как это будет работать

Пассажиру достаточно подойти к терминалу, выбрать опцию “оплата улыбкой” и посмотреть на экран.
Подключить услугу можно через банковское приложение — без дополнительных карт и устройств.

Когда биометрия появится в наземном транспорте

Пока система будет действовать только на морском транспорте в тестовом режиме до конца 2025 года. После этого власти планируют расширить её на автобусы и троллейбусы.

Кроме того, разработчики готовят возможность привязать биометрию к социальным картам — это позволит льготным категориям граждан пользоваться системой без дополнительной оплаты.

Удобно и безопасно

Главные плюсы новой технологии — скорость, удобство и безопасность. Больше не нужно искать банковскую карту, доставать телефон или держать кошелёк под рукой — достаточно одного взгляда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крым активно развивает санаторно-курортный сектор для привлечения туристов в межсезонье 08.10.2025 в 22:38
Откройте Крым заново: как пройти Большую Крымскую тропу и увидеть полуостров с новой стороны

Крым становится всё более привлекательным курортом в межсезонье благодаря новому выбору маршрутов, СПА-отелей и санаториев с доступными предложениями.

Читать полностью » Аквакультура в Крыму увеличила производство на 17% в 2024 году 08.10.2025 в 20:30
Крымский рыболовный бум: как аквакультура на полуострове уже увеличила производство на 17%

В Крыму активно развивается аквакультура. С поддержкой государства предприятия увеличили объемы производства рыбы и морепродуктов, что способствует экономическому росту региона.

Читать полностью » В Крыму стартовал новый сезон охоты на копытных и пернатую дичь 06.10.2025 в 22:30
Никогда не охотились в Крыму? Вот что вам нужно знать, чтобы не попасть впросак

В новом охотничьем сезоне 2025 года в Крыму охота на копытных и пернатую дичь привлекает внимание тысяч туристов. Узнайте о правилах и видах животных.

Читать полностью » Крым стал лидером осеннего отдыха в России в октябре 2025 года 06.10.2025 в 21:13
Крым — осенний рай России: почему его выбирают миллионы туристов

Крым снова в топе популярных курортов России! Узнайте, почему осенний отдых на полуострове — это отличный выбор, и какие города стоит посетить в октябре.

Читать полностью » Массовый завоз мандаринов в Краснодарский край начнётся в конце ноября 03.10.2025 в 17:05
Символ праздника под угрозой: хватит ли мандаринов россиянам зимой

Массовые поставки мандаринов в Краснодарский край начнутся в конце ноября. Почему спрос стабилен и что изменится для покупателей в этом сезоне?

Читать полностью » Россельхознадзор изъял и уничтожил 67 кг санкционных сыров в Крыму в 2025 году 03.10.2025 в 14:59
Санкционные сыры в Крыму исчезают с прилавков: что остаётся взамен

Россельхознадзор продолжает изымать европейские сыры в Крыму. Почему они попадают под запрет и чем их заменяют россияне — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Температура воды в Черном море в октябре 2025 года ниже прошлогодней 02.10.2025 в 19:44
Чёрное море остывает быстрее обычного: курорты готовятся к неожиданному повороту сезона

В этом году Черное море у побережья Краснодарского края остывает быстрее, чем год назад. Узнайте, что это означает для вашего отдыха.

Читать полностью » Туризм в Крыму: в межсезонье работают 300 гостиниц и санаториев 02.10.2025 в 17:02
Крым в межсезонье: отдых без толп туристов и с выгодными ценами — секреты успешной поездки

В Крыму межсезонье обещает не только доступные цены и мягкий климат, но и яркую программу форумов, оздоровительных мероприятий и культурных событий.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы
Туризм
Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки
Садоводство
Корзины из ротанга и верёвки становятся трендом экологичного интерьера
Спорт и фитнес
Мини-тренировка без перерывов помогает восстановить тонус и запустить метаболизм — данные физиологов
Мир
США, Египет и Катар готовы подписать гарантии соглашения по Газе
ЦФО
В Подмосковье раньше времени выпал первый снег
Авто и мото
Белые автомобили сохраняют стоимость лучше других
Авто и мото
Водитель имеет право снимать общение с сотрудниками ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet