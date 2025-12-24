Москва включила биометрию — теперь включит вся страна: контроль въезда мигрантов распространяют дальше

Московский эксперимент по контролю въезда мигрантов, начавшийся с внедрения биометрических процедур в аэропортах столицы, будет расширен на другие регионы страны. Об этом сообщает ТАСС. О решении заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме. По его словам, модель уже получила положительную оценку и рассматривается как рабочий инструмент для более прозрачного учета перемещений иностранных граждан.

Как работает московская схема и почему её признали успешной

В основе эксперимента — использование биометрии в аэропортах Москвы, что позволяет фиксировать данные въезжающих и выезжающих граждан в цифровом формате. Собянин подчеркнул, что пилотный проект обсуждался на федеральном уровне и был признан эффективным.

"Комиссия под руководством заместителя [председателя] Совета безопасности РФ Медведева рассматривает вопрос. Эксперимент был признан удавшимся, принято решение распространять его на другие регионы нашей страны, на другие программы, чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что изменится после распространения на регионы

По словам Собянина, эксперимент планируется расширить не только географически, но и по направлениям — на "другие программы". Это означает, что подход, отработанный в Москве, может стать моделью для единых требований к мониторингу въезда и выезда в масштабах всей страны. В результате власти рассчитывают получить единую картину по перемещениям через границу и внутри России, что позволит оперативнее сопоставлять данные и выявлять нарушения.