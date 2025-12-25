Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:11

Очереди на посадке могут исчезнуть: в России расширяют сервис проверки по биометрии для поездов

Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в I квартале 2026 — Григоренко

Очереди на посадке и проверка документов в поездах могут постепенно уйти в прошлое — в России готовят механизм, который позволит подтверждать личность быстрее и без паспорта в руках. Об этом сообщает ТАСС: сервис быстрой посадки на поезд по биометрии, как ожидается, станет широко доступен в I квартале 2026 года, следует из сообщения аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Сейчас технологию тестируют на нескольких маршрутах, а участие в пилоте пока ограничено.

Где уже тестируют посадку по биометрии

"Сервис испытывается на трех маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года", — рассказали в аппарате.

Как пассажир сможет воспользоваться сервисом

Для использования технологии потребуется подтверждённая биометрия. Зарегистрировать её можно в уполномоченном банке или на дому, уточняется в сообщении. После этого пассажир сможет подтвердить личность уже во время посадки в поезд — процедура проводится с помощью портативного устройства проводника непосредственно у вагона.

При этом формат идентификации остаётся выбором человека. Пассажиру не придётся отказываться от привычного способа: он сможет предъявить паспорт либо воспользоваться биометрией. Власти подчёркивают, что новая технология не отменяет существующих правил, а выступает как дополнительная опция для тех, кто хочет ускорить процесс посадки.

Почему власти подчёркивают добровольность

Дмитрий Григоренко отдельно акцентировал, что сервис не вводится как обязательная мера. По его словам, биометрия не заменяет паспорт и не навязывает "новые форматы" подтверждения личности.

В правительстве делают акцент на принципе добровольности: решение об использовании биометрии будет принимать сам пассажир.

В какую систему встроена технология

Сервис быстрой посадки — часть платформы "Мигом", которая реализуется на базе государственной Единой биометрической системы. Платформа объединяет несколько сценариев применения биометрии. В их числе — заселение в гостиницу без паспорта, подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерное прохождение предполётных проверок, самообслуживание в МФЦ и другие сервисы.

