Паспорт на посадку больше не обязателен: в Шереметьево и Пулково запускают проход по биометрии

Пассажиры российских аэропортов в ближайшие годы могут получить новый способ прохода на рейс — без предъявления паспорта на каждом этапе, но с подтверждением личности по биометрии. Речь идёт о регистрации, проходе в "чистую зону" и посадке на самолёт с использованием Единой биометрической системы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект постановления правительства и комментарии аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Эксперимент в двух аэропортах и сроки запуска

Согласно проекту постановления, эксперимент планируется провести с 1 июня 2026 года по 1 декабря 2027 года. Испытания должны пройти при наличии технической возможности в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево". Участниками эксперимента смогут стать пассажиры внутренних рейсов, включая граждан России, иностранцев и лиц без гражданства.

В документе подчёркивается, что новый сервис будет доступен только на внутренних направлениях.

Добровольная биометрия и право на проверку документов

Использование Единой биометрической системы в рамках эксперимента будет полностью добровольным. При этом участие не освобождает пассажира от обязанности предъявить документ, удостоверяющий личность, если этого потребуют сотрудники транспортной безопасности. Такая проверка может проводиться при входе в пункт предполётного досмотра по запросу уполномоченного работника.

Как будет работать ускоренный проход

В пояснительной записке говорится, что воспользоваться ускоренной процедурой смогут пассажиры, которые заранее разместили биометрические персональные данные в ЕБС и дали согласие на их обработку. Это согласие должно быть передано аэропорту в момент покупки авиабилета у авиакомпании, участвующей в эксперименте.

После этого пассажир сможет пройти в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выйти на посадку через отдельные турникеты.

Возможное расширение и уже проведённые тесты

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, после завершения эксперимента будет принято решение о расширении технологии на большее число аэропортов. В аппарате подчёркивают, что биометрия должна стать альтернативой паспорту, а выбор способа идентификации останется за пассажиром.

"Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт — по паспорту или по биометрии", — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Также напомнили, что ранее в "Пулково" уже в закрытом режиме тестировали сервис посадки на самолёт "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года и, по данным аппарата вице-премьера, были успешными.