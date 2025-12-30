Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шереметьево
Шереметьево
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко is licensed under CC BY 3.0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:34

Паспорт на посадку больше не обязателен: в Шереметьево и Пулково запускают проход по биометрии

Правительство запустит биометрию для регистрации и посадки в Пулково и Шереметьево — Интерфакс

Пассажиры российских аэропортов в ближайшие годы могут получить новый способ прохода на рейс — без предъявления паспорта на каждом этапе, но с подтверждением личности по биометрии. Речь идёт о регистрации, проходе в "чистую зону" и посадке на самолёт с использованием Единой биометрической системы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект постановления правительства и комментарии аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Эксперимент в двух аэропортах и сроки запуска

Согласно проекту постановления, эксперимент планируется провести с 1 июня 2026 года по 1 декабря 2027 года. Испытания должны пройти при наличии технической возможности в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево". Участниками эксперимента смогут стать пассажиры внутренних рейсов, включая граждан России, иностранцев и лиц без гражданства.

В документе подчёркивается, что новый сервис будет доступен только на внутренних направлениях.

Добровольная биометрия и право на проверку документов

Использование Единой биометрической системы в рамках эксперимента будет полностью добровольным. При этом участие не освобождает пассажира от обязанности предъявить документ, удостоверяющий личность, если этого потребуют сотрудники транспортной безопасности. Такая проверка может проводиться при входе в пункт предполётного досмотра по запросу уполномоченного работника.

Как будет работать ускоренный проход

В пояснительной записке говорится, что воспользоваться ускоренной процедурой смогут пассажиры, которые заранее разместили биометрические персональные данные в ЕБС и дали согласие на их обработку. Это согласие должно быть передано аэропорту в момент покупки авиабилета у авиакомпании, участвующей в эксперименте.

После этого пассажир сможет пройти в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выйти на посадку через отдельные турникеты.

Возможное расширение и уже проведённые тесты

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, после завершения эксперимента будет принято решение о расширении технологии на большее число аэропортов. В аппарате подчёркивают, что биометрия должна стать альтернативой паспорту, а выбор способа идентификации останется за пассажиром.

"Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт — по паспорту или по биометрии", — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Также напомнили, что ранее в "Пулково" уже в закрытом режиме тестировали сервис посадки на самолёт "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года и, по данным аппарата вице-премьера, были успешными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор сегодня в 13:33
ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

В Приморье увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вызвало закрытие школ и введение новых ограничений.

Читать полностью » Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости сегодня в 12:31
Финансовая осторожность стала трендом: сотни тысяч на Кубани перекрыли себе кредиты

Более полумиллиона жителей Кубани ограничили себе доступ к кредитам. Почему самозапрет стал популярным и кто чаще всего его устанавливает?

Читать полностью » Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года сегодня в 12:23
Платёжка потяжелеет: взнос за капремонт на Кубани поднимают для всех

В Краснодарском крае с 2026 года вырастет плата за капитальный ремонт. Насколько увеличится тариф и когда собственники увидят новые суммы в квитанциях?

Читать полностью » В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы сегодня в 12:08
Снег ушёл, мороз остался: Крым встретит Новый год в редком зимнем сценарии

Мороз до –9 градусов и без снегопада: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Крыму после дождливого дня.

Читать полностью » В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС сегодня в 12:02
Непогода ударила сразу по нескольким фронтам: Крым живёт в режиме ЧС

Шторм в Крыму оставил без света населённые пункты и привёл к авариям. Какие районы пострадали сильнее всего и как ликвидируют последствия непогоды?

Читать полностью » Ежедневный рейс связал Запорожскую область и Крым — Росавтотранс сегодня в 11:46
Ехали по случаю — теперь по расписанию: сообщение между регионами выходит на новый режим

Мелитополь и Симферополь связали ежедневные автобусные рейсы. Какое расписание утвердили и почему маршрут важен для пассажиров?

Читать полностью » В Крыму из-за снегопада перекрыли муниципальные дороги — Крымавтодор сегодня в 11:43
Снег отрезал Крым по частям: несколько дорог исчезли с карты за одну ночь

Сильный снегопад парализовал движение на муниципальных дорогах Крыма. Какие участки перекрыты и когда ждать восстановления проезда?

Читать полностью » Крым ежегодно закупает до 250 млн бутылок — Российская газета сегодня в 11:40
Вино есть — тары нет: почему Крым подошёл к грани логистического тупика

Крым может получить собственный завод стеклотары. Почему дефицит бутылок стал критическим и как инвестор из Сибири меняет ситуацию на полуострове.

Читать полностью »

Новости
Общество
Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин
Мир
Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК
Красота и здоровье
Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова
Экономика
Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина
ЦФО
Москва утвердила концепцию жилого небоскрёба 384 м в Пресне
Экономика
Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков
Мир
Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет
Мир
Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet