Цветочный ресторан для зелёных телохранителей: как создать рай для журчалок и златоглазок

Первая мысль у многих садоводов — бежать за химическими средствами. Но инсектициды не только уничтожают вредителей, но и убивают их естественных врагов. Между тем природа давно создала идеальный "спецназ" для вашего сада — насекомых-хищников, которые патрулируют грядки круглосуточно и защищают растения без всякой оплаты. Всё, что нужно — создать для них комфортные условия.

Почему биологическая защита лучше химии

После химической обработки вредители возвращаются быстрее, чем успевают восстановиться полезные насекомые. Их численность растёт в разы, и садоводу приходится снова использовать препараты. Биологическая защита работает иначе: хищники охотятся точечно, поддерживая естественный баланс. Благодаря этому растения остаются здоровыми, а сад — живым.

Топ-3 бесплатных защитника

Божьи коровки (Coccinellidae). Личинка за три недели способна уничтожить до 800 тлей, взрослая особь — около 50 за день. Они безошибочно находят колонии по выделяемым феромонам и активны с мая до сентября. Златоглазки (Chrysopidae). Их личинок называют "тлевыми львами". За свою жизнь они уничтожают сотни тлей, клещей и мучнистых червецов. Взрослые особи питаются нектаром, поэтому важно обеспечить им "цветочную столовую". Журчалки (Syrphidae). Личинка всего за две недели съедает до 700 тлей. Взрослые особи похожи на ос, но совершенно безвредны и даже украшают сад.

Как привлечь хищников

Чтобы "зелёная армия" закрепилась на вашем участке, достаточно простых шагов:

Растения-приманки. Посадите подсолнечник, календулу или мальву. Тля атакует их первой, и хищники получают сигнал для охоты.

Посадите подсолнечник, календулу или мальву. Тля атакует их первой, и хищники получают сигнал для охоты. Цветочный ресторан. Укроп, фенхель, пижма и гречиха снабдят златоглазок и журчалок нектаром. Особенно полезны зонтичные растения — тысячелистник и дягиль.

Укроп, фенхель, пижма и гречиха снабдят златоглазок и журчалок нектаром. Особенно полезны зонтичные растения — тысячелистник и дягиль. Зимовка. Свяжите пучки тростника или сделайте отверстия в деревянном бруске. Развесьте такие "отели" под крышей сарая, и в них перезимуют коконы златоглазок.

Ошибки садоводов

Есть действия, которые отпугивают полезных насекомых:

уничтожение всех сорняков. Крапива по периметру — первый источник пищи для божьих коровок весной;

полное скашивание цветущих растений. Без нектара хищники просто уйдут;

чрезмерная химия. Многие препараты сохраняются в почве до полугода, делая участок непригодным для "зелёных телохранителей".

Что делать, если тли слишком много

Иногда вредителей так много, что даже хищники не справляются.

В этом случае можно помочь им:

Срежьте верхушки заражённых побегов (не более 30 % куста).

Сложите их в коробку с отверстиями.

Перенесите коробку туда, где замечены единичные хищники. Через день "голодные бойцы" переберутся на новые жертвы.

Научные подтверждения

Исследования Калифорнийской программы IPM показали: сад с пятью видами цветущих растений привлекает на 300 % больше полезных насекомых. Колония из 50 божьих коровок способна за пару недель полностью очистить десяток кустов роз от тли. Златоглазки откладывают яйца прямо в колониях вредителей, и их личинки начинают охоту сразу после вылупления.

Как распознать союзников

Личинка божьей коровки — чёрная с оранжевыми пятнами, похожа на крошечного крокодила. Её легко спутать с личинкой колорадского жука, но стоит запомнить отличия. Личинка златоглазки коричневая, с мощными челюстями, двигается, словно "маленький танк". Личинка журчалки полупрозрачная, похожа на пиявку и часто висит вниз головой на листьях.

Откажитесь от бессмысленного опрыскивания сада химией. Один пучок укропа привлечёт больше защитников, чем самый дорогой инсектицид. И ваши розы отблагодарят вас чистыми листьями и пышным цветением.

Три интересных факта