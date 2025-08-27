Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:20

Долгожители на горизонте: как простые анализы могут изменить вашу жизнь

Ученые выявили биомаркеры, влияющие на продолжительность жизни

Задумывались ли вы, что некоторые биомаркеры в крови могут предсказать ваше долголетие? Шведские исследователи сделали удивительное открытие: определенные показатели могут указывать на то, что человек доживет до ста лет и более. И что самое интересное, эти сигналы можно заметить задолго до достижения векового юбилея!

Исследование Каролинского института

Сотрудники Каролинского института вели наблюдение за состоянием здоровья тысяч пожилых людей на протяжении многих лет. В ходе исследования было проанализировано двенадцать ключевых биомаркеров, связанных с метаболизмом, воспалительными процессами, а также функцией почек и печени.

Как выяснили ученые, у будущих долгожителей уже в 60 лет отмечались более здоровые показатели.

Пониженная концентрация:

  • люкозы
  • креатинина
  • мочевой кислоты
  • печеночных ферментов

Более высокие уровни:

  • железа
  • общего холестерина

Ключевые факторы долголетия

Исследователи подчеркивают, что важным аспектом здорового долголетия является не стремление к рекордам, а поддержание этих маркеров в умеренных и стабильных пределах.

Эта стабильность, вероятно, является результатом удачного сочетания генетической предрасположенности и правильного образа жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

Интересно, что даже незначительные различия в анализах могут быть замечены задолго до достижения столетнего возраста. Это дает возможность скорректировать образ жизни при необходимости, что в свою очередь может способствовать улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

