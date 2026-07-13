Биологический возраст превратили в модную цифру: вот почему она не отвечает на главный вопрос

Биологический возраст человека остается предметом дискуссий в научном сообществе, поскольку единого и точного метода его определения на текущий момент не существует. О методологических проблемах оценки состояния организма и рисках при интерпретации данных NewsInfo рассказал спортивный врач, физиолог, руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов.

Ранее сообщалось о разработке в России трех методик, призванных оценивать биологический возраст и риски для сердечно-сосудистой системы. Об этом заявляла главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина в рамках профильного форума, посвященного трендам долголетия.

Сегодня скрытые биохимические процессы все чаще становятся объектом изучения, однако эксперты призывают к осторожности в трактовке подобных результатов.

Геронтолог отмечает, что за термином "биологический возраст" стоит очевидное понятие: люди стареют с разной скоростью. Наш организм живет по графику, который далеко не всегда совпадает с паспортными данными. Специалист изучает реальный механизм, который запускает постепенный износ систем тела.

"Непонятно, кого с кем сравнивать. Есть люди пожилые, которые здоровы. Оценок существует огромное количество. Есть эпигенетические часы, есть оценка по кликированию белков, есть разные функциональные тесты, есть возраст отдельных систем. Все это в стадии разработки. Точных методов оценки не существует", — пояснил Новоселов.

По мнению эксперта, современные системы оценки страдают от отсутствия понимания фундаментальных основ геронтологии. Часто врачи, не имеющие профильного образования в этой области, используют готовые линейки, не учитывая возрастные нормы, которые пока не установлены. Кроме того, медики иногда принимают следствие прожитых лет, например, перенесенные инфекционные заболевания или естественный износ, за признаки патологического старения организма.

"Для начала нужно дать знания. А сказать: "Опаньки, мы измеряем старение, оп, мы измерили. Вот у этого сердце моложе". На основании чего? Возрастных норм не существует", — подчеркнул врач.

Вместо попыток "оцифровать" возраст, врач предлагает сосредоточиться на оценке вероятности смерти, так как физиологическое старение по сути является снижением жизнеспособности организма.

Эксперт напоминает, что при анализе состояния пациентов важно учитывать, что врач по долголетию в текущих условиях требует глубоких знаний в фундаментальной биогеронтологии, а не просто применения формальных алгоритмов, которые могут давать непредсказуемый результат.

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