В России запускают проект, который должен изменить сразу несколько отраслей

В России стартует новый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики и укрепление технологической независимости. Он охватывает сразу несколько отраслей и рассчитан на долгосрочный эффект. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Запуск нацпроекта

Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Его паспорт и федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, проект станет базой для развития химии, пищевой промышленности, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства.

По замыслу властей, биоэкономика должна стать точкой роста для этих направлений за счёт внедрения новых технологий и расширения производственной базы.

Структура и цели

В состав нацпроекта входят три федеральных проекта: по организации производства и сбыта продукции биоэкономики, научно-технологической поддержке отрасли, а также аналитическому и кадровому обеспечению. В правительстве подчёркивают, что ключевая задача — объединить ресурсы и мощности для создания конкурентных предприятий, в том числе через модернизацию действующих производств.

Показатели и финансирование

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что к 2030 году объём производства продукции биоэкономики планируется увеличить на 96%, а уровень технологической независимости — довести до 40%. Финансирование проекта составит 754 млн рублей в 2026 году, 2,1 млрд — в 2027-м и 2,2 млрд — в 2028-м. Ожидается, что к 2036 году объём потребления продукции биоэкономики превысит 1 трлн рублей.

Стратегический контекст

Ранее президент Владимир Путин называл биоэкономику новым значимым явлением и подчёркивал её роль для глобального экономического роста. Он также предлагал посвятить этой теме Форум будущих технологий в 2026 году, что отражает стратегическое значение направления для страны.