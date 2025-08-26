Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:21

Красота, которая душит: вьюнок делает сад зелёным, но не вашим

Эксперт Саймон Акеройд рассказал, как полностью вывести вьюнок из сада

Он может показаться безобидным полевым цветком, но вьюнок (калистегия сепиум) способен буквально задушить ваши любимые растения. Его длинные и цепкие побеги обвивают соседнюю растительность, лишают её света и влаги, а корневая система уходит так глубоко, что избавиться от него с первого раза почти невозможно. Именно поэтому садоводы считают вьюнок одним из самых коварных сорняков.

Почему вьюнок так опасен

Этот сорняк не просто занимает место на участке — он активно конкурирует за ресурсы. Его корни уходят глубоко, а побеги быстро разрастаются, обвивая всё на своём пути. Эксперт по садоводству Саймон Акеройд отмечает, что при отсутствии контроля растение распространяется стремительно, превращая клумбы и грядки в сплошное переплетение лоз. В результате культурные растения слабеют, а некоторые и вовсе погибают.

Простое условие для победы

По словам Саймона, ключ к избавлению от вьюнка — это правильное обращение с его корнями. Их нужно полностью извлечь из почвы, не оставляя даже мелких отрезков, ведь из каждого может снова вырасти побег. Но главное правило — не класть свежие корни сразу в компост. Если их туда отправить, вьюнок продолжит развиваться и вернётся в ваш сад вместе с удобрением.

Решение простое: положите выкопанные корни на металлическую сетку или сетку-рабицу и оставьте их на воздухе. За несколько недель они полностью высохнут и погибнут. Только после этого их можно безопасно добавлять в компостную кучу, не опасаясь повторного заражения.

Три интересных факта о вьюнке

  • Вьюнок способен прорастать даже из небольшого кусочка корня длиной всего в пару сантиметров.
  • В XIX веке его иногда использовали как декоративное растение для оплетания заборов, но быстро отказались из-за его агрессивного характера.
  • Вьюнок выделяет вещества, угнетающие рост других растений, что делает его ещё более конкурентоспособным.

Вьюнок может превратить садоводство в борьбу, но победить его реально. Главное — удалить корни полностью и дать им высохнуть, прежде чем отправлять в компост. Этот простой приём позволяет лишить сорняк шанса на повторный рост и сохранить здоровье вашего сада.

