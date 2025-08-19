Золото и водород сошлись в танце: рождение уникального гидрида изменит мир химии

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC совершили прорыв, впервые создав твердый бинарный гидрид золота. Это уникальное соединение, состоящее исключительно из атомов золота и водорода, открывает новые горизонты в области химии материалов.

Открытие произошло случайно, в ходе экспериментов, направленных на изучение процесса образования алмазов из углеводородов при чрезвычайно высоком давлении и температуре.

Исследователи планировали изучить, сколько времени требуется углеводородам для образования алмазов в экстремальных условиях. Для этого они использовали золотую фольгу, которая должна была поглощать рентгеновские лучи и нагревать углеводороды.

Использованные материалы: золотая фольга и углеводороды

В экспериментах использовалась золотая фольга, которая выполняла роль поглотителя рентгеновского излучения, и углеводороды, являющиеся исходным материалом для получения алмазов.

Для достижения высоких давлений использовалась алмазная наковальня, позволяющая сжимать образцы углеводородов до давлений, превышающих давление в земной мантии.

После сжатия образцы нагревали почти до 2000 градусов Цельсия. Это создавало условия, необходимые для протекания химических реакций.

В ходе эксперимента ученые записывали и анализировали, как рассеивались рентгеновские лучи на образцах. Это позволяло выявить внутренние структурные изменения, происходящие в материале.

Результаты: образование алмазов и гидрида золота

Приборы показали, что атомы углерода выстроились в алмазную структуру. Однако, помимо этого, ученые зафиксировали неожиданные сигналы, связанные с взаимодействием атомов водорода с золотой фольгой.

Ученые установили, что водород пришел в плотное "суперионное" состояние, когда атомы водорода свободно проходили через жесткую атомную решетку золота. Это было ключевым моментом в образовании гидрида золота.

Золото известно своей химической инертностью и часто используется в качестве поглотителя рентгеновского излучения. Поэтому открытие гидрида золота было неожиданным.

Новые горизонты: экстремальная химия

Ученые пришли к выводу, что в экстремальных условиях, когда температура и давление начинают влиять на обычную химию, можно потенциально открыть много новых химических веществ и экзотических соединений.

Подобные эксперименты показывают, что может происходить, к примеру, в недрах далеких планет или звезд, где условия являются экстремальными. Это позволяет ученым лучше понять процессы, происходящие в космосе.

Открытие твердого бинарного гидрида золота имеет важное значение для химии материалов, расширяя наши знания о свойствах веществ в экстремальных условиях.

Интересные факты о золоте:

Золото — один из самых ковких и тягучих металлов.

Золото не вступает в реакцию с большинством химических веществ.

Золото используется в ювелирном деле, электронике и медицине.

Суммарное количество добытого золота в мире составляет около 200 тысяч тонн.

Создание твердого бинарного гидрида золота является значительным достижением в области химии. Это открытие открывает новые возможности для изучения свойств веществ в экстремальных условиях и может привести к разработке новых материалов с уникальными свойствами.