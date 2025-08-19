Золото и водород сошлись в танце: рождение уникального гидрида изменит мир химии
Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC совершили прорыв, впервые создав твердый бинарный гидрид золота. Это уникальное соединение, состоящее исключительно из атомов золота и водорода, открывает новые горизонты в области химии материалов.
Открытие произошло случайно, в ходе экспериментов, направленных на изучение процесса образования алмазов из углеводородов при чрезвычайно высоком давлении и температуре.
Исследователи планировали изучить, сколько времени требуется углеводородам для образования алмазов в экстремальных условиях. Для этого они использовали золотую фольгу, которая должна была поглощать рентгеновские лучи и нагревать углеводороды.
Использованные материалы: золотая фольга и углеводороды
В экспериментах использовалась золотая фольга, которая выполняла роль поглотителя рентгеновского излучения, и углеводороды, являющиеся исходным материалом для получения алмазов.
Для достижения высоких давлений использовалась алмазная наковальня, позволяющая сжимать образцы углеводородов до давлений, превышающих давление в земной мантии.
После сжатия образцы нагревали почти до 2000 градусов Цельсия. Это создавало условия, необходимые для протекания химических реакций.
В ходе эксперимента ученые записывали и анализировали, как рассеивались рентгеновские лучи на образцах. Это позволяло выявить внутренние структурные изменения, происходящие в материале.
Результаты: образование алмазов и гидрида золота
Приборы показали, что атомы углерода выстроились в алмазную структуру. Однако, помимо этого, ученые зафиксировали неожиданные сигналы, связанные с взаимодействием атомов водорода с золотой фольгой.
Ученые установили, что водород пришел в плотное "суперионное" состояние, когда атомы водорода свободно проходили через жесткую атомную решетку золота. Это было ключевым моментом в образовании гидрида золота.
Золото известно своей химической инертностью и часто используется в качестве поглотителя рентгеновского излучения. Поэтому открытие гидрида золота было неожиданным.
Новые горизонты: экстремальная химия
Ученые пришли к выводу, что в экстремальных условиях, когда температура и давление начинают влиять на обычную химию, можно потенциально открыть много новых химических веществ и экзотических соединений.
Подобные эксперименты показывают, что может происходить, к примеру, в недрах далеких планет или звезд, где условия являются экстремальными. Это позволяет ученым лучше понять процессы, происходящие в космосе.
Открытие твердого бинарного гидрида золота имеет важное значение для химии материалов, расширяя наши знания о свойствах веществ в экстремальных условиях.
Интересные факты о золоте:
Золото — один из самых ковких и тягучих металлов.
Золото не вступает в реакцию с большинством химических веществ.
Золото используется в ювелирном деле, электронике и медицине.
Суммарное количество добытого золота в мире составляет около 200 тысяч тонн.
Создание твердого бинарного гидрида золота является значительным достижением в области химии. Это открытие открывает новые возможности для изучения свойств веществ в экстремальных условиях и может привести к разработке новых материалов с уникальными свойствами.
