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Жилые дома и школа были повреждены в Польше во время учений румынских военных
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Учения в Польше: румынские военные повредили жилые дома и школу

Жилые дома и школа были повреждены в Польше во время учений румынских военных

Во время ночных стрельб на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом, расположенный недалеко от стрельбища. Один из снарядов попал в окно квартиры, где спал жилец, разбив стекло и вонзившись в стену. Жилец сильно испугался, но ему была оказана медицинская помощь и он находится в порядке.

Во время учений в Польше румынские военные артиллерийским огнем нанесли ущерб жилым домам и школе, сообщил бурмистр Бяла-Писка Францишек Романкевич.

Ранее Генеральное командование Вооруженных сил Польши указало, что в минувшую ночь на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом неподалеку от стрельбища.

Романкевич рассказал, что один из снарядов попал в окно спальни, где находился жилец. Снаряд разбил стекло и вонзился в стену, вызвав сильное испуг у спящего, которому была оказана медицинская помощь, однако он уже оправился от шока.

Бурмистр уточнил, что в квартире необходимо заменить окно и отремонтировать поврежденную стену. Он добавил, что на территорию населенного пункта упало не менее семи снарядов.

По словам Романкевича, несколько снарядов вонзились в стены жилых домов, расположенных примерно в четырех километрах от полигона, а также упали на школьную территорию, детскую площадку и повредили ворота магазина.

Романкевич отметил, что жители Бялой-Писки привыкли к звукам стрельбы с полигона, где регулярно проходят учения, однако такие происшествия случались впервые.

Фото: Wikimedia Commons/ http://www.defense.gov/photoessays/photoessayss.aspx?id=2869 , Старший летчик Джошуа Тернер

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