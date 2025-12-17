Били своих — и молчали годами: СК вскрыл уличную группировку в Новосибирске

В одном из районов Новосибирска серия уличных нападений переросла в уголовное дело и привлекла внимание федерального руководства Следственного комитета. Речь идет о систематическом насилии, вымогательстве и хищении имущества у местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Действия организованной группы

По данным следствия, иностранный гражданин сформировал в Новосибирске организованную группу, участники которой регулярно совершали противоправные действия. Злоумышленники нападали на жителей города, применяли физическое насилие, отбирали имущество и вымогали деньги.

"В Новосибирске иностранный гражданин сформировал организованную группу, систематически совершающую противоправные действия, выражающиеся в применении физического насилия и хищениях имущества в отношении местных жителей", — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Потерпевшие и отсутствие реакции

Среди пострадавших оказался сын военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. После нападения он вместе с родственниками обратился с заявлением в полицию, однако, как уточнили в Следственном комитете, на тот момент должных мер реагирования принято не было.

Этот факт стал одним из оснований для процессуальной проверки и последующего возбуждения уголовного дела. Следствие также устанавливает возможных других потерпевших и проверяет эпизоды, которые ранее могли остаться без правовой оценки.

Ход расследования

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ — грабеж. В рамках расследования изучаются действия всех участников группы, их роль в совершенных преступлениях и обстоятельства нападений.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.