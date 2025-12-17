Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Силуэт человека с ножом
Силуэт человека с ножом
© pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:56

Били своих — и молчали годами: СК вскрыл уличную группировку в Новосибирске

Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК

В одном из районов Новосибирска серия уличных нападений переросла в уголовное дело и привлекла внимание федерального руководства Следственного комитета. Речь идет о систематическом насилии, вымогательстве и хищении имущества у местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Действия организованной группы

По данным следствия, иностранный гражданин сформировал в Новосибирске организованную группу, участники которой регулярно совершали противоправные действия. Злоумышленники нападали на жителей города, применяли физическое насилие, отбирали имущество и вымогали деньги.

"В Новосибирске иностранный гражданин сформировал организованную группу, систематически совершающую противоправные действия, выражающиеся в применении физического насилия и хищениях имущества в отношении местных жителей", — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Потерпевшие и отсутствие реакции

Среди пострадавших оказался сын военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. После нападения он вместе с родственниками обратился с заявлением в полицию, однако, как уточнили в Следственном комитете, на тот момент должных мер реагирования принято не было.

Этот факт стал одним из оснований для процессуальной проверки и последующего возбуждения уголовного дела. Следствие также устанавливает возможных других потерпевших и проверяет эпизоды, которые ранее могли остаться без правовой оценки.

Ход расследования

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ — грабеж. В рамках расследования изучаются действия всех участников группы, их роль в совершенных преступлениях и обстоятельства нападений.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мужчину из Узбекистана осудили за развратные действия с детьми — МК вчера в 21:42
Маленькая река, большое преступление: тишину Кузнечихи прорезал крик детей

Жителя Узбекистана осудили на 13 лет строгого режима за надругательство над двумя девочками на берегу Кузнечихи — суд признал его вину полностью доказанной.

Читать полностью » В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY вчера в 17:25
Пенсионерка в США встретила преступника лицом к лицу — её действия удивили всех

Пожилая женщина из Северной Каролины нашла сбежавшего заключенного в своей машине и проявила спокойствие, пока его не задержала полиция.

Читать полностью » В Вашингтоне семья получила более 100 чужих посылок за полгода — UPI вчера в 17:15
Отель рядом, но посылки — у вас: одна буква разрушает спокойствие семьи в США

Семья из Вашингтона получила более ста чужих посылок, предназначавшихся соседнему отелю, и теперь живёт в постоянной тревоге.

Читать полностью » Пострадавших при нападении в школе Одинцово доставили в центр Рошаля вчера в 13:43
После нападения в школе Одинцово детей экстренно госпитализировали — службы работают на месте

Нападение в школе Одинцово оставило три раненых и один погибший. Только что пострадавшие дети были направлены в больницу — что происходит сейчас?

Читать полностью » Металлоискатель в Успенской СОШ, где 16 декабря произошло нападение, был выключен вчера в 12:41
Металлоискатель был, но не сработал: детали нападения в Успенской школе

Подросток с ножом прошёл в школу через неработающий контроль: охранник ранен, при нападавшем нашли оружие и предмет, похожий на СВУ.

Читать полностью » Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC 15.12.2025 в 15:23
Вулкан Камчатки молчит, но земля стонет: мощное землетрясение заставило дрожать побережье

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Магнитуда толчков составила 5,6, но информации о пострадавших пока нет.

Читать полностью » Атака дронов нарушает работу критической инфраструктуры — Слюсарь 15.12.2025 в 8:04
Атака без прямого попадания, но с тяжёлыми последствиями: районы Ростовской области остались без воды

Повреждение ЛЭП после атаки беспилотников привело к остановке водозабора в Каменском районе и оставило без воды несколько населённых пунктов.

Читать полностью » Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Разрушительный ветер и ожидание худшего: власти Южных Курил ввели режим готовности

Ураганный циклон с ветром свыше 35 м/с вызвал отключения света и повреждения домов на Южных Курилах, вынудив службы работать в режиме ЧС.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата
Авто и мото
Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество
СЗФО
Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС
Общество
Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet