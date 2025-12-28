Билеты, о которых забыли: один случай превратил жительницу Дальнего Востока в мультимиллионершу

Жительница Дальнего Востока стала мультимиллионершей, выиграв более 31,5 млн рублей в государственной лотерее. Крупный выигрыш принёс один из купленных ею билетов, о которых она сначала даже забыла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея", организованных Минфином России.

Выигрыш, о котором узнали не сразу

Победительницей стала жительница Дальнего Востока Татьяна. Она приобрела 20 лотерейных билетов, но не проверила их сразу после розыгрыша. Лишь спустя некоторое время женщина решила перепроверить покупки — и выяснилось, что один из билетов принёс ей суперприз.

"Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее "Супер 8" в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни — 31 583 076 рублей", — сообщили в компании "Национальная Лотерея".

Случай вместо стратегии

По словам самой победительницы, о выигрыше суперприза она мечтала давно, но какой-либо системы при выборе чисел не использовала. Из двадцати билетов выигрышными оказались пять, однако именно один из них стал решающим и принёс многомиллионную сумму.

Татьяна рассказала, что при покупке полностью полагалась на случай и выбирала билеты "плюсиком", не применяя никаких стратегий или расчётов. Теперь она уверена, что дата розыгрыша — 19 декабря — стала для неё личным счастливым днём.

Планы на выигрыш

Часть полученных средств Татьяна намерена направить на исполнение своей давней мечты — покупку квартиры с видом на море. Остальную сумму она планирует передать на благотворительные цели.

В компании отметили, что подобные выигрыши остаются редкостью и становятся для победителей одним из самых значимых событий в жизни. История жительницы Дальнего Востока стала ещё одним подтверждением того, что даже случайный выбор билета может принести неожиданный результат.