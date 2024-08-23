Российский прорыв в лечении болезни Бехтерева: представлены результаты инновационного препарата на международном конгрессе

На недавнем конгрессе Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR 2024) российские ученые впервые представили результаты клинического исследования II фазы инновационного препарата (ELEFTA) для лечения аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева). Исследование, проведенное с участием 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, продемонстрировало значимый эффект уже с первой недели применения и последующее нарастание эффекта до 48 недели.
Новая опция для лечения болезни Бехтерева
Профессор Инна Гайдукова и доцент Светлана Лапшина из Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова и Казанского государственного медицинского университета соответственно подробно описали результаты исследования. Они подчеркнули, что новый препарат сенипрутуг значительно превосходит плацебо уже на ранних стадиях лечения и продолжает улучшать симптомы до конца 48-недельного периода.
Болезнь Бехтерева и ее лечение
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует хрящевую ткань и суставы, вызывая хроническую боль и ограничения подвижности в позвоночнике. Разработанный в России препарат, зарегистрированный Минздравом России 24 апреля 2024 года, представляет собой моноклональное антитело, которое потенциально может остановить иммуновоспалительный процесс и предотвратить прогрессирование аксиального спондилоартрита.
Новаторская стратегия лечения
В отличие от существующих терапевтических подходов, новый препарат нацелен на корень заболевания, а не только на симптомы. Это открывает новые возможности для эффективного лечения и потенциального предотвращения прогрессирования болезни Бехтерева. Исследование ELEFTA подчеркивает важность инновационных подходов в разработке новых терапевтических средств для лечения сложных хронических заболеваний.
Фото: Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/36495803@N05/8119248181/ , epSos.de , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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