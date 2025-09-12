Жаркое испытание: чем обернётся 90 минут в аду Бикрам-йоги
Бикрам-йога — одно из самых противоречивых направлений хатха-йоги. Это практика, которая одновременно притягивает и настораживает: одни считают её источником невероятной энергии, другие — испытанием на выносливость.
В чём особенность практики
Традиционный класс длится 90 минут и включает 26 поз и два дыхательных упражнения. Всё это выполняется в помещении, нагретом до +40-41°C при влажности около 40%. Атмосфера сравнима с парной: тело разогревается, мышцы становятся эластичнее, а ум постепенно переключается на "режим здесь и сейчас".
Инструкторы не показывают движения — они ведут практику голосом. Такой формат считается "движущейся медитацией": ученик учится слышать подсказки и погружаться в процесс, не отвлекаясь на лишнее.
Атмосфера и зал
Залы для занятий отличаются от привычных студий: вместо паркета — мягкий ковролин, который бережнее относится к суставам.
"Если в студии пахнет потом, это хорошо! Это значит, что ковролин чистый, а запах идёт от свежего пота", — пояснила основатель студии Hometown Sweat Мария Макбрайд.
Чтобы тренировка прошла комфортнее, рекомендуется взять специальное полотенце для йоги, которое стелется поверх коврика. А вот лицо и тело вытирать не советуют: пот регулирует температуру и помогает телу адаптироваться.
Возможные эффекты
Создатель метода Бикрам Чоудхури приписывал йоге невероятные целительные свойства — от облегчения хронических болей до снижения веса. Однако научные данные подтверждают лишь часть этих заявлений.
Согласно обзорам исследований, регулярные практики могут:
• улучшать баланс и подвижность суставов;
• укреплять кости;
• положительно влиять на уровень сахара и холестерина в крови.
В то же время убедительных доказательств, что именно жара усиливает эффект, пока нет.
Что важно знать новичку
• Приходите в студию минимум за полчаса, чтобы привыкнуть к жаре и спокойно занять место.
• Сообщите инструктору о травмах или болезнях.
• Одежда должна быть максимально лёгкой: лучше шорты и топ, чем хлопковая форма.
• Перед занятием не стоит плотно есть. За два часа до практики допустим лёгкий перекус — например, половина банана.
"Не пытайтесь выполнить позу на сто процентов сразу. Даже 1% движения приносит пользу", — отметила владелица студии Мария Макбрайд.
Как пережить жару
В зале может стать по-настоящему тяжело. Тело подсказывает разные варианты: хочется выскочить из комнаты, выпить воды или просто лечь. В таких случаях лучше замедлиться и сосредоточиться на дыхании.
"Закройте рот и дышите через нос — через минуту вы восстановитесь", — посоветовала двукратная чемпионка Великобритании по асанам Кристин Бергман.
Главное — не путать дискомфорт с болью. Если движение вызывает резкую боль, нужно уменьшить амплитуду и найти безопасный вариант.
Риски и ограничения
Американский совет по физическим упражнениям предупреждает: внутренняя температура тела во время занятий может подниматься до опасных значений — около 40°C. Это порог теплового удара, поэтому людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит быть особенно внимательными.
В то же время большинство практикующих отмечают: адаптация наступает быстро, а уже на втором занятии жар переносится легче.
"Второе занятие — самое приятное. Многие новички признаются, что почувствовали разницу именно тогда", — поделилась преподаватель Кристин Бергман.
