Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занятие по йоге
Занятие по йоге
© Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Жаркое испытание: чем обернётся 90 минут в аду Бикрам-йоги

Польза и риски Бикрам-йоги: мнение инструктора Марии Макбрайд

Бикрам-йога — одно из самых противоречивых направлений хатха-йоги. Это практика, которая одновременно притягивает и настораживает: одни считают её источником невероятной энергии, другие — испытанием на выносливость.

В чём особенность практики

Традиционный класс длится 90 минут и включает 26 поз и два дыхательных упражнения. Всё это выполняется в помещении, нагретом до +40-41°C при влажности около 40%. Атмосфера сравнима с парной: тело разогревается, мышцы становятся эластичнее, а ум постепенно переключается на "режим здесь и сейчас".

Инструкторы не показывают движения — они ведут практику голосом. Такой формат считается "движущейся медитацией": ученик учится слышать подсказки и погружаться в процесс, не отвлекаясь на лишнее.

Атмосфера и зал

Залы для занятий отличаются от привычных студий: вместо паркета — мягкий ковролин, который бережнее относится к суставам.

"Если в студии пахнет потом, это хорошо! Это значит, что ковролин чистый, а запах идёт от свежего пота", — пояснила основатель студии Hometown Sweat Мария Макбрайд.

Чтобы тренировка прошла комфортнее, рекомендуется взять специальное полотенце для йоги, которое стелется поверх коврика. А вот лицо и тело вытирать не советуют: пот регулирует температуру и помогает телу адаптироваться.

Возможные эффекты

Создатель метода Бикрам Чоудхури приписывал йоге невероятные целительные свойства — от облегчения хронических болей до снижения веса. Однако научные данные подтверждают лишь часть этих заявлений.

Согласно обзорам исследований, регулярные практики могут:
• улучшать баланс и подвижность суставов;
• укреплять кости;
• положительно влиять на уровень сахара и холестерина в крови.

В то же время убедительных доказательств, что именно жара усиливает эффект, пока нет.

Что важно знать новичку

• Приходите в студию минимум за полчаса, чтобы привыкнуть к жаре и спокойно занять место.
• Сообщите инструктору о травмах или болезнях.
• Одежда должна быть максимально лёгкой: лучше шорты и топ, чем хлопковая форма.
• Перед занятием не стоит плотно есть. За два часа до практики допустим лёгкий перекус — например, половина банана.

"Не пытайтесь выполнить позу на сто процентов сразу. Даже 1% движения приносит пользу", — отметила владелица студии Мария Макбрайд.

Как пережить жару

В зале может стать по-настоящему тяжело. Тело подсказывает разные варианты: хочется выскочить из комнаты, выпить воды или просто лечь. В таких случаях лучше замедлиться и сосредоточиться на дыхании.

"Закройте рот и дышите через нос — через минуту вы восстановитесь", — посоветовала двукратная чемпионка Великобритании по асанам Кристин Бергман.

Главное — не путать дискомфорт с болью. Если движение вызывает резкую боль, нужно уменьшить амплитуду и найти безопасный вариант.

Риски и ограничения

Американский совет по физическим упражнениям предупреждает: внутренняя температура тела во время занятий может подниматься до опасных значений — около 40°C. Это порог теплового удара, поэтому людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит быть особенно внимательными.

В то же время большинство практикующих отмечают: адаптация наступает быстро, а уже на втором занятии жар переносится легче.

"Второе занятие — самое приятное. Многие новички признаются, что почувствовали разницу именно тогда", — поделилась преподаватель Кристин Бергман.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры объяснили, как укрепить спину и плечи дома с помощью гантелей сегодня в 0:10

Слабая спина крадёт годы жизни: 8 упражнений, которые меняют всё

Всего пара гантелей и 20 минут — и ваша спина станет крепче, осанка ровнее. Какие восемь упражнений помогут? Узнаете в материале.

Читать полностью » Может ли бег заменить силовую тренировку на ноги: мнение экспертов вчера в 23:09

Думаете, пробежка заменяет присед? Тогда не удивляйтесь слабым ногам

Бег укрепляет ноги и сжигает калории, но способен ли он заменить полноценную силовую тренировку? Разбираем мифы и реальные факты.

Читать полностью » Как правильно восполнять жидкость и электролиты при тренировках в жару вчера в 22:02

Даже кофе помогает с гидратацией: неожиданный факт для бегунов

Узнайте, как избежать обезвоживания на жаркой тренировке и подобрать идеальный напиток, чтобы не сорвать занятия и сохранить выносливость.

Читать полностью » Спортивные врачи объяснили, какие виды боли после занятий опасны вчера в 21:52

Тренировка закончилась болью? Иногда это рост, а иногда травма

Не всякая боль после тренировки безобидна. Разбираемся, какие ощущения можно перетерпеть, а какие сигнализируют о серьёзной проблеме.

Читать полностью » Программа тренировок 5×5: как работает метод и кому он подходит вчера в 20:45

Тренировка, которая прокачивает не только мышцы, но и нервную систему

Хотите серьёзно прибавить в силе без сложных схем? Шаблон 5×5 даёт ясный путь к тяжёлым весам — рассказываем, как его настроить под себя и не упереться в плато.

Читать полностью » Питер Ардито назвал планку эффективным упражнением для пресса и спины вчера в 19:10

Пресс без кубиков: упражнение, которое тренирует всё тело сразу

Узнайте, как шесть вариаций планки помогут укрепить пресс и весь корпус, улучшить осанку и сделать тренировки эффективнее.

Читать полностью » Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер вчера в 18:10

Тренажёр, который кажется простым, но ломает колени новичкам

Жим ногами помогает прокачать ноги и ягодицы, но его эффективность зависит от правильного выбора тренажёра и техники выполнения.

Читать полностью » Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки вчера в 17:10

Силовые тренировки открывают эффект, о котором молчат фанаты кардио

Узнайте, почему одни только пробежки не помогут достичь цели и как программа силовых тренировок способна кардинально изменить результат.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта
Наука

Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков
Еда

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса
Питомцы

Эвтаназия питомцев: когда врачи считают её единственным способом избавить от боли
Красота и здоровье

Минздрав допустил смягчение правил целевого обучения студентов-медиков ко второму чтению в Госдуме
Авто и мото

ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней
Красота и здоровье

Эмма Уиллис призналась, что задумывалась о разводе с Брюсом до его диагноза деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet