Жаркое испытание: чем обернётся 90 минут в аду Бикрам-йоги

Бикрам-йога — одно из самых противоречивых направлений хатха-йоги. Это практика, которая одновременно притягивает и настораживает: одни считают её источником невероятной энергии, другие — испытанием на выносливость.

В чём особенность практики

Традиционный класс длится 90 минут и включает 26 поз и два дыхательных упражнения. Всё это выполняется в помещении, нагретом до +40-41°C при влажности около 40%. Атмосфера сравнима с парной: тело разогревается, мышцы становятся эластичнее, а ум постепенно переключается на "режим здесь и сейчас".

Инструкторы не показывают движения — они ведут практику голосом. Такой формат считается "движущейся медитацией": ученик учится слышать подсказки и погружаться в процесс, не отвлекаясь на лишнее.

Атмосфера и зал

Залы для занятий отличаются от привычных студий: вместо паркета — мягкий ковролин, который бережнее относится к суставам.

"Если в студии пахнет потом, это хорошо! Это значит, что ковролин чистый, а запах идёт от свежего пота", — пояснила основатель студии Hometown Sweat Мария Макбрайд.

Чтобы тренировка прошла комфортнее, рекомендуется взять специальное полотенце для йоги, которое стелется поверх коврика. А вот лицо и тело вытирать не советуют: пот регулирует температуру и помогает телу адаптироваться.

Возможные эффекты

Создатель метода Бикрам Чоудхури приписывал йоге невероятные целительные свойства — от облегчения хронических болей до снижения веса. Однако научные данные подтверждают лишь часть этих заявлений.

Согласно обзорам исследований, регулярные практики могут:

• улучшать баланс и подвижность суставов;

• укреплять кости;

• положительно влиять на уровень сахара и холестерина в крови.

В то же время убедительных доказательств, что именно жара усиливает эффект, пока нет.

Что важно знать новичку

• Приходите в студию минимум за полчаса, чтобы привыкнуть к жаре и спокойно занять место.

• Сообщите инструктору о травмах или болезнях.

• Одежда должна быть максимально лёгкой: лучше шорты и топ, чем хлопковая форма.

• Перед занятием не стоит плотно есть. За два часа до практики допустим лёгкий перекус — например, половина банана.

"Не пытайтесь выполнить позу на сто процентов сразу. Даже 1% движения приносит пользу", — отметила владелица студии Мария Макбрайд.

Как пережить жару

В зале может стать по-настоящему тяжело. Тело подсказывает разные варианты: хочется выскочить из комнаты, выпить воды или просто лечь. В таких случаях лучше замедлиться и сосредоточиться на дыхании.

"Закройте рот и дышите через нос — через минуту вы восстановитесь", — посоветовала двукратная чемпионка Великобритании по асанам Кристин Бергман.

Главное — не путать дискомфорт с болью. Если движение вызывает резкую боль, нужно уменьшить амплитуду и найти безопасный вариант.

Риски и ограничения

Американский совет по физическим упражнениям предупреждает: внутренняя температура тела во время занятий может подниматься до опасных значений — около 40°C. Это порог теплового удара, поэтому людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит быть особенно внимательными.

В то же время большинство практикующих отмечают: адаптация наступает быстро, а уже на втором занятии жар переносится легче.