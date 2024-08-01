Трагическая история МотоТани: какие меры безопасности сохранят вам жизнь? Мнение байкера Раздольского

В воскресенье друзья и близкие простились c МотоТаней — одной из самых красивых байкерш России Татьяной Озолиной. Девушка разбилась в Турции. Вместе с Озолиной ехал турецкий мотоциклист Онур Обут, он получил серьёзные травмы. Друг погибшей Александр уверен, что виновником смертельного ДТП был именно турок Онур.

Татьяна Озолина аккуратно водила и имела стаж 10 лет. Как отметил в интервью руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов, у Татьяны было девять знаков отличия за поездки на дальние расстояния. По словам друга, в момент, когда она притормозила, пропуская фуру, Обут врезался в её мотоцикл. На фото с места трагедии у байка МотоТани разворочена задняя часть, у мотоцикла Онура — передняя.

К сожалению, за последние годы погибло немало красавиц на мото: Ольга Петрова разбилась в 2018-ом, Ольга Пронина — в 2017 году, Елена Кузавова ушла из жизни в 2019-ом… По данным Госавтоинспекции, в 2023 году в ДТП в России скончались 744 мотоциклиста и 8 363 получили травмы. С 2022 по 2023 годы число таких аварий выросло на 23%.

Как совместить страсть к байку и долгую жизнь тем, кто только мечтает сесть за руль мотоцикла? Или даже став профессионалом, все риски не предусмотришь, и циничная фраза из СССР "Купил "Яву"? Копай яму!" актуальна всегда?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Михаилом Раздольским, байкером "Култыгой", публицистом.

"Я ведь не из тех, кто ездит "на животе". Я так называемый чоперник, который предпочитает тяжёлые низкооборотные мотоциклы. Это такие большие, здоровенные машины, и они не особо летают по дорогам. Я редко езжу быстрее 120 км/ч. Что касается мер безопасности, всё дело в скорости. Загадка простая. Скорость выше 130-140 км/ч сама по себе является фактором повышенной опасности. Остановить мотоцикл, летящий на бешеной скорости, чрезвычайно сложно. Даже высочайший класс езды может не спасти, ведь на такой скорости другие участники движения: автомобили, тяжёлая техника, огромные самосвалы, фуры — тоже являются опасным транспортом, поскольку габариты у них громадные. Во время движения они просто не могут уследить за мотоциклом. У меня стаж около 40 лет, не маленький совсем. И неоднократно попадал в аварии, где виновников практически нет — именно из-за того, что на дороге случаются чрезвычайно сложные ситуации, когда предсказать на 100%, как поведёт себя тот или иной участник движения — невозможно", — рассказал байкер.

Опасность мотоцикла не в том, что он находится не в равновесии, поскольку сейчас применяют гироскопы и прочее. Есть средство безопасности, встроенное в мотоцикл. Это и вопросы торможения, и целый ряд факторов.

"Особенно это касается современных моделей мотоциклов, новейших и достаточно дорогих — они, бывает, и по 5-6 миллионов рублей стоят. Первое и самое главное — не рисковать там, где это не нужно. Второе — не пренебрегать экипировкой. Качество экипировки может не раз спасти жизнь. Человек на мотоцикле как бы голый", — поделился эксперт.

В автомобиле человек пристёгнут ремнём безопасности, он в мягком сидении, где всё рассчитано, его транспорт 10 000 раз прошёл краш-тесты. Он защищён со всех сторон. Автомобиль так устроен, что при столкновении он защищает человека в салоне, что называется, как в танке. Мотоцикл такой защиты не даёт.

"Мало того, мотоцикл — это аппарат, который нуждается в хорошем чувстве равновесия. Мотоциклист — как пилот, он ощущает своё транспортное средство, что называется, ягодицами. Из мер безопасности главное: скорость, экипировка и умение предвидеть ситуацию на дороге. То есть выживает не осторожный и аккуратный водитель, а обладающий могучей интуицией и умением логически выстроить ситуацию. Он работает мозгом, причём на уровне интуиции, почти подсознательно. В этом нет ничего удивительного. То же самое советуют и ПДД. Прикидывать, что может быть", — объяснил особенности вождения Михаил Раздольский.

То есть, как в случае с МотоТаней, даже профессионал не может предвидеть всего?

"Мы здесь имеем как раз именно такой случай. Суть какая. Турецкий мотоциклист: во-первых, здесь тоже работа мозга — надо предсказывать, что это новый человек, незнакомый — это опасно. Езда в колонне, три человека — это уже колонна. Езда в колонне — это такая вещь, при которой должен быть сговор. Должен быть лидер колонны и должен быть смотрящий сзади мотоциклист. Это тоже очень важная, я бы сказал, должность. Потому что колонна — это уже не один человек. Это уже очень сложная езда. На таких хороших аппаратах как "Биммеры", "Дукатти", — отличные мотоциклы, быстроходные, — это повышенная опасность. А когда тебя могут догнать, это трудно предсказать. МотоТаню я не так близко знал, но здоровались. Русский парень, который был с ними, просто ехал. А турок, понимаете, летел рядом с девочкой, чтобы выглядеть красивым и популярным. В такой ситуации даже будучи крутым профессионалом, как она может это предвидеть? У неё же нет глаз на спине", — рассуждает мотоциклист.

Риски есть всегда. Сев на байк, всегда будешь живым примером, призывом гордым, как сказано в "Песне о Буревестнике", "Песне о Соколе". Сидя на месте, человек остался бы в пещере. Это особая порода людей, пояснил байкер.

"Понимаете, это родственное чувство. Да, риск. Это парус. Это седло коня. Это каравеллы хрупкие, 200-тонные, маленькие каравеллы Колумба. Это всё одно. Кто-то только в силу дерзости характера садится на мотоцикл. Кто-то из совершенного чувства опасности, лихости и ярости несётся с Эльбруса на лыжах или на доске. Сидя на заду, не совершишь ничего великого. И такие, как Таня, несут позитив. Просто позитив. Это очень важно. Едешь, и вдруг тебя обгоняет девочка, пляшущая в седле. Понимаете, беспечный ангел…", — заключил Михаил Раздольский.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution 4.0 International)