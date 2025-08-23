Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:27

Мотоциклист привязал жёлтый шарф к рулю — значение удивит даже бывалых

Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла

Мотоциклы всегда окружала аура особой культуры — со своими ритуалами, символами и негласными правилами. Один из таких знаков, известный далеко не каждому, — ярко-жёлтый шарф, повязанный на руле. Его появление на мотоцикле может означать больше, чем просто стильную деталь экипировки.

Откуда всё началось

История этого символа уходит в середину XX века. Впервые идея использовать жёлтый шарф в качестве сигнала помощи появилась в Германии. В январе 1956 года главный редактор журнала Das Motorrad Карл Хертвек опубликовал редакционную статью, где предлагал мотоциклистам носить жёлтую бандану как знак принадлежности к сообществу. В случае поломки её рекомендовалось повязать на руль.

Скоро этот знак распространился по Центральной и Северной Европе, где традиции взаимовыручки среди байкеров особенно сильны. В Испании, например, аналогичный сигнал подавался с помощью шлема, положенного на землю рядом с мотоциклом.

Символ дружбы и предупреждения

Жёлтый шарф не всегда означал проблему. Он мог быть частью экипировки для защиты от ветра и насекомых или символом единства мотоциклистов. Но чаще всего он служил сигналом: если шарф привязан к рулю, значит, водитель нуждается в помощи.

"Я читал об этом, но должен признаться, что за всё время, что я езжу на мотоцикле, я ни разу не видел этого знака на наших дорогах", — заявил байкер Каллвера.

Ассоциация "Жёлтый шарф"

В 1958 году мастер-органист Вернер Ренкевиц предложил создать объединение мотоциклистов под названием "Жёлтый шарф". Идея оказалась успешной, и спустя время группа трансформировалась в Федеральное объединение мотоциклистов Германии — Bundesverband der Motorradfahrer e. V…

Воспоминания очевидцев подтверждают, что символ был неотъемлемым атрибутом байкерской жизни тех лет. "Тогда все носили с собой жёлтый шарф, и если кому-то нужна была помощь на обочине дороги, его привязывали к рулю", — вспоминал Курт Клёстерс из Эверсвинкеля.

Почему символ исчез

С введением обязательных шлемов и развитием технологий значение жёлтого шарфа постепенно сошло на нет. Смартфоны, аварийные службы и специальные приложения сделали этот знак скорее частью байкерской истории, чем реального сигнала бедствия.

Однако и сегодня жёлтый шарф способен выполнять свою функцию. Его цвет заметен издалека даже в сумерках или при плохой погоде. В некоторых странах, например в Бразилии, до сих пор используют яркие ткани для подачи подобных сигналов.

Символ прошлого, полезный и сегодня

Современный мотоциклист может заменить жёлтый шарф светоотражающим жилетом, который легко заметить на дороге. Но история "байкерского кода" напоминает: даже самые простые вещи могут стать важными символами солидарности и взаимопомощи.

