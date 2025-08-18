Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бигль
Бигль
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:35

Почему бигль — это не собака, а стихийное бедствие на четырёх лапах

Бигль признан одной из самых сложных в воспитании пород собак — исследование АКС

Очаровательные уши, преданный взгляд и… бесконечный хаос. Бигль — это не просто собака, а настоящий ураган эмоций и энергии. Одни влюбляются в него с первого взгляда, другие — бегут от него сломя голову. Так кому же подойдёт эта порода?

Не ждите спокойствия

Если вы мечтаете о тихом питомце, который будет мирно дремать в углу, бигль — не ваш вариант. С ним скучно не будет никогда: он исследует каждый угол, перевернёт дом вверх дном и умудрится оказаться в двух местах одновременно.

Гулять с ним придётся очень много. Эта собака — вечный двигатель: бегает, нюхает, копает, гоняется за белками и сметает всё съедобное (и несъедобное) на своём пути.

Терпение — ваш главный козырь

Первое время вам может казаться, что бигль вас вообще не слышит. Команды? Не, не слышал. Ограничения? Какие ещё ограничения? Но это не значит, что он глухой — просто мир вокруг гораздо интереснее ваших слов.

Злиться бесполезно — бигль просто не поймёт, в чём он провинился. Крики и наказания только вымотают вас, а пёс продолжит жить в своём ритме. Единственный способ договориться — найти подход и научиться мотивировать.

Что ждёт вас дома?

  • Разобранная обувь.
  • Громкий лай, который услышит весь подъезд.
  • Неожиданные "сюрпризы" в самых неожиданных местах.

Но если вы готовы к этому, то получите самого преданного и весёлого друга. Бигли обожают своих хозяев, просто выражают это… очень активно.

Как воспитать бигля:

  • терпением — много терпения.
  • настойчивостью — повторять, уговаривать, договариваться.
  • гибкостью — иногда проще уступить, чем бороться.

Главное — не ломать его характер, а направлять энергию в нужное русло. И тогда из маленького торнадо вырастет воспитанный и счастливый пёс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев сегодня в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара опасна не только для людей, но и для питомцев. Узнайте, как правильно хранить сухой корм собаки летом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

Читать полностью » Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

За милыми складочками шарпеев скрывается древняя история и сложный характер. Узнайте, почему эти собаки — не просто плюшевые игрушки, а настоящие философы с синим языком.

Читать полностью » Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Узнайте о самых опасных животных России, встреча с которыми может быть смертельной! Как избежать укусов ядовитых змей, скорпионов и других угроз?

Читать полностью » Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Узнайте о самых зубастых хищниках подводного мира! От акул с сотнями зубов до пираний с острыми, как бритва. Кто самый опасный и почему стоит держаться от них подальше?

Читать полностью » Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эксперт рассказал, как избежать опасной встречи с медведем. Главные правила поведения, чтобы сохранить жизнь в дикой природе и не спровоцировать хищника.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части сегодня в 8:33

Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Как научить собаку командам "Стоять!" и "Рядом!", чтобы обезопасить ее на дороге? Пошаговая инструкция и советы кинологов в нашей статье.

Читать полностью » Маленькие и большие собаки стареют умственно одинаково — исследование 66 пород сегодня в 7:26

Крупные собаки — это любовь на короткий срок: вот почему счастье обрывается внезапно

Узнайте, почему маленькие собаки живут дольше крупных! 3 фактора влияют на продолжительность жизни питомца. Советы ветеринаров помогут продлить собачий век.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мотористы назвали главные причины перегрева двигателя летом
Красота и здоровье

Овощи и бобовые: ключ к профилактике диабета 2 типа по данным EPIC-InterAct
Дом

Осенняя уборка: какие места в квартире обязательно дезинфицировать перед зимой
ЮФО

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях
ЦФО

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур
Красота и здоровье

Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике
Спорт и фитнес

Фитнес-коуч Майк Кнойер назвал способ снизить мышечную боль у новичков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru