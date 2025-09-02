Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Масса или сила: что важнее для тех, кто мечтает о мощных руках

Анджела Гаргано назвала лучшие упражнения для бицепсов и трицепсов

Сильные и рельефные руки — это не только эстетика, но и реальная поддержка для всего тела. Они помогают в повседневных движениях: от поднятия пакетов с продуктами до подтягивания на турнике. Мышцы рук работают как связующее звено, обеспечивая устойчивость и силу при любых нагрузках.

Какие мышцы отвечают за объём рук

Когда речь заходит о мускулистых руках, чаще всего на ум приходят бицепсы. Однако анатомия куда сложнее. Помимо передней поверхности плеча, важную роль играют и другие группы мышц:

Бицепсы - включают двуглавую мышцу плеча, плечелучевую и плечевую, отвечают за сгибание локтя, подъём и тяговые движения.
Трицепсы - располагаются на задней стороне руки и помогают разгибать локоть, участвуют в жиме и толчковых упражнениях.
Предплечья - обеспечивают силу хвата, вращение кисти и устойчивость запястий.
Плечи - дельтовидные мышцы и вращательная манжета поднимают руку и стабилизируют её в суставе.

Если развивать только одну из этих зон, результат будет неполным. Именно комплексная работа над руками даёт заметный рост и силу.

Почему стоит тренировать руки

Сильные руки значительно упрощают повседневные задачи. Неслучайно многие упражнения в тренажёрном зале напрямую связаны с хватом и стабильностью плечевого пояса. Поднятие штанги над головой, подтягивания или перенос тяжёлых сумок требуют развитых мышц и крепкого хвата.

Исследования также показывают, что сила хвата может быть индикатором общего здоровья. По данным Ohio State Wexner Medical Center, слабый хват связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смертности. Простое упражнение "фермерская прогулка" помогает развивать хват и укреплять мышцы предплечий.

Как тренироваться для роста мышц

Для увеличения объёма рук важно соблюдать баланс нагрузки и восстановления. Согласно данным American Fitness Professionals Association (AFPA), оптимальный диапазон для гипертрофии — 6-12 повторений в подходе при работе с весом в 67-85 % от максимума. Чем тяжелее вес, тем меньше повторов нужно выполнять.

Персональный тренер Анджела Гаргано рекомендует придерживаться трёх подходов на упражнение с отдыхом по 30 секунд.

"Фокусируйтесь на качестве повторений — не торопитесь и следите за техникой", — сказала сертифицированный тренер Анджела Гаргано.

Она отмечает, что тренировать руки можно до пяти раз в неделю, но важно распределять нагрузку на разные мышечные группы, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и становились сильнее.

Сколько времени нужно, чтобы накачать руки

Многие задаются вопросом: реально ли заметить рост бицепсов за две или три недели? Ответ прост: мышцы требуют времени. Первые изменения обычно проявляются спустя четыре недели регулярных и прогрессивных тренировок. При этом скорость зависит от генетики и индивидуальных особенностей организма.

"Для кого-то достаточно добавить нагрузки и увеличить питание, чтобы увидеть прогресс, другим это даётся сложнее", — пояснила Анджела Гаргано.

Главное — не ограничиваться одними силовыми упражнениями. Рост объёма невозможен без полноценного питания и адекватного восстановления.

Лучшие упражнения для рук

Чтобы достичь гармоничного развития, в программу стоит включить разные упражнения:

  1. Подъёмы на бицепс - классика для передней поверхности руки.

  2. Проповеднические сгибания (preacher curl) - изоляция бицепсов с максимальным напряжением.

  3. Подтягивания обратным хватом - нагрузка на бицепсы и спину.

  4. Фронтальные махи - укрепляют передние дельты.

  5. Боковые подъёмы - развивают средние пучки дельтовидных мышц.

  6. Отжимания на брусьях или скамье - базовое упражнение для трицепсов.

  7. Французский жим (skull crusher) - мощная изоляция для задней поверхности руки.

Именно сочетание упражнений на бицепсы, трицепсы, плечи и предплечья обеспечивает рост силы и визуального объёма.

Развитые руки — это не только про эстетику, но и про здоровье, выносливость и удобство в повседневной жизни. Первые результаты можно заметить уже через месяц тренировок, но устойчивый прогресс приходит только при сочетании правильного питания, техники и регулярных занятий.

