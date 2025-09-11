Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:06

Возвращение, которого ждали годы: Николь Кидман и Риз Уизерспун снова вместе

HBO объявил о запуске третьего сезона сериала "Большая маленькая ложь"

Сериал, ставший настоящим культурным феноменом, вновь возвращается на экраны. Канал HBO официально объявил о запуске третьего сезона "Большой маленькой лжи", и новость сразу вызвала оживлённое обсуждение среди поклонников. История, которая начиналась как экранизация романа Лианы Мориарти и постепенно выросла в самостоятельный проект, снова готова удивлять и интриговать.

Кто работает над продолжением

Сценаристом первого эпизода нового сезона станет Франческа Слоун, известная по работе над "Мистером и миссис Смит". Она не только напишет сценарий, но и выступит исполнительным продюсером. Вместе с ней к проекту присоединятся Дэвид Э. Келли, а также исполнительницы главных ролей — Николь Кидман и Риз Уизерспун. Их возвращение к своим персонажам стало гарантией для зрителей, что дух первых сезонов сохранится.

Судьба других героинь

Пока неясно, вернутся ли в третьем сезоне Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц. Их героини сыграли ключевую роль в развитии событий первых двух сезонов, и именно от их участия будет зависеть, насколько цельной получится новая история. HBO держит детали сюжета в секрете, а дата премьеры пока не объявлена.

Как всё начиналось

Премьера "Большой маленькой лжи" состоялась в феврале 2017 года. Сюжет первого сезона был полностью основан на одноимённом романе Лианы Мориарти. Действие разворачивалось в небольшом калифорнийском городке, где за фасадом внешнего благополучия скрывались ревность, предательства и старые тайны. Центральным событием стало загадочное убийство, произошедшее во время благотворительного вечера в школе. С этого момента жизни главных героинь переплелись самым драматичным образом.

Успех шоу оказался стремительным: проект получил восемь премий "Эмми", в том числе за лучший мини-сериал. Второй сезон, вышедший в 2019 году, укрепил позиции сериала, добавив в актёрский состав Мерил Стрип. Она сыграла свекровь героини Николь Кидман, что стало одним из самых обсуждаемых событий сезона.

Долгожданное продолжение

После завершения второго сезона зрители долго гадали, будет ли продолжение. Слухи о третьем сезоне циркулировали ещё с 2020 года. В одном из интервью Николь Кидман подтвердила, что Лиана Мориарти работает над новой книгой, которая послужит основой для будущих серий. Теперь ожидания зрителей оправдались — HBO дало зелёный свет новому этапу истории.

