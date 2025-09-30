Эти кошки больше похожи на львов: самые впечатляющие породы для дома

Любителям кошек трудно устоять перед мыслью о том, чтобы подружиться с дикими хищниками вроде льва или пумы. Но раз уж такое соседство невозможно, можно обратить внимание на породы домашних кошек, которые поражают своими размерами. Эти питомцы выглядят впечатляюще, но при этом остаются ласковыми и преданными друзьями.

Норвежская лесная кошка

Эта порода — национальное достояние Норвегии. В отличие от большинства кошек, они умеют спускаться с деревьев головой вниз, что делает их настоящими акробатами. Самцы достигают веса 5,5-7,5 кг, самки немного меньше. Несмотря на "дикое" происхождение, такие коты отлично чувствуют себя в квартире, отличаются добротой и спокойствием. Но при этом им обязательно нужны игры и простор для охоты — в противном случае питомец начнёт скучать.

Саванна

Самая крупная и дорогая порода на сегодняшний день. Саванну вывели, скрестив африканского сервала с домашней кошкой. Вес взрослого животного может доходить до 20 кг. Внешность унаследована от дикого предка, но характер удивительно дружелюбный. К тому же саванны обладают высоким интеллектом, быстро учатся простым командам и легко привязываются к хозяину.

Мейн-кун

Эти кошки родом из США и известны своими внушительными размерами. Самцы весят от 5,9 до 8,2 кг, самки — от 3,6 до 5,4 кг. Длина тела с хвостом может превышать 1 метр. Характерные кисточки на ушах придают им сходство с рысью. Важная особенность — любовь к воде. Многие владельцы берут мейн-кунов на природу, где они с удовольствием плавают в реке или озере.

Сибирская кошка

Эта порода считается одной из старейших российских. Сибирские коты славятся преданностью и в поведении часто напоминают собак: встречают хозяина, скучают и требуют внимания. Дополнительный плюс — гипоаллергенность. В их шерсти и слюне содержится минимальное количество аллергенов, что делает их хорошим выбором для аллергиков.

Сравнение пород