Эти кошки больше похожи на львов: самые впечатляющие породы для дома
Любителям кошек трудно устоять перед мыслью о том, чтобы подружиться с дикими хищниками вроде льва или пумы. Но раз уж такое соседство невозможно, можно обратить внимание на породы домашних кошек, которые поражают своими размерами. Эти питомцы выглядят впечатляюще, но при этом остаются ласковыми и преданными друзьями.
Норвежская лесная кошка
Эта порода — национальное достояние Норвегии. В отличие от большинства кошек, они умеют спускаться с деревьев головой вниз, что делает их настоящими акробатами. Самцы достигают веса 5,5-7,5 кг, самки немного меньше. Несмотря на "дикое" происхождение, такие коты отлично чувствуют себя в квартире, отличаются добротой и спокойствием. Но при этом им обязательно нужны игры и простор для охоты — в противном случае питомец начнёт скучать.
Саванна
Самая крупная и дорогая порода на сегодняшний день. Саванну вывели, скрестив африканского сервала с домашней кошкой. Вес взрослого животного может доходить до 20 кг. Внешность унаследована от дикого предка, но характер удивительно дружелюбный. К тому же саванны обладают высоким интеллектом, быстро учатся простым командам и легко привязываются к хозяину.
Мейн-кун
Эти кошки родом из США и известны своими внушительными размерами. Самцы весят от 5,9 до 8,2 кг, самки — от 3,6 до 5,4 кг. Длина тела с хвостом может превышать 1 метр. Характерные кисточки на ушах придают им сходство с рысью. Важная особенность — любовь к воде. Многие владельцы берут мейн-кунов на природу, где они с удовольствием плавают в реке или озере.
Сибирская кошка
Эта порода считается одной из старейших российских. Сибирские коты славятся преданностью и в поведении часто напоминают собак: встречают хозяина, скучают и требуют внимания. Дополнительный плюс — гипоаллергенность. В их шерсти и слюне содержится минимальное количество аллергенов, что делает их хорошим выбором для аллергиков.
Сравнение пород
|Порода
|Средний вес
|Особенности характера
|Уникальные черты
|Норвежская лесная
|5,5-7,5 кг
|Добрые, охотники
|Умеют спускаться вниз головой
|Саванна
|до 20 кг
|Спокойные, умные
|Самая крупная порода
|Мейн-кун
|5,9-8,2 кг
|Дружелюбные, активные
|Любят воду, кисточки на ушах
|Сибирская кошка
|4,5-7 кг
|Преданные, "как собаки"
|Гипоаллергенные
Советы шаг за шагом: как ухаживать за крупными кошками
-
Подберите просторный лоток — обычный может оказаться слишком маленьким.
-
Используйте прочные когтеточки: массивные кошки быстро ломают лёгкие конструкции.
-
Обеспечьте рацион с высоким содержанием белка, подойдут премиум-корма для крупных пород.
-
Следите за физической активностью: для саванн и норвежцев нужны игры с лазалками и тоннелями.
-
Регулярно расчёсывайте шерсть — особенно у мейн-кунов и сибиряков, иначе образуются колтуны.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать маленький диванный домик.
→ Последствие: питомец не будет там отдыхать.
→ Альтернатива: купить просторный домик или лежанку XXL.
-
Ошибка: экономить на кормах.
→ Последствие: ожирение, болезни суставов.
→ Альтернатива: специализированные рационы для крупных пород (например, Royal Canin Maine Coon).
-
Ошибка: игнорировать активность.
→ Последствие: скука, агрессия, порча мебели.
→ Альтернатива: купить интерактивные игрушки или игровые комплексы.
А что если завести сразу двух?
Две крупные кошки в доме — двойное счастье и двойная ответственность. Придётся учитывать вдвое больше затрат на корм, игрушки и ветеринара. Но в обмен питомцы будут меньше скучать и радовать общением друг с другом.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный внешний вид
|Большие расходы на корм
|Преданность и ласковость
|Требуют много пространства
|Дружелюбный характер
|Могут ломать мебель
|Ум и обучаемость
|Дорогие в содержании
FAQ
Как выбрать крупную породу кошки?
Оцените условия: просторная квартира или дом, готовность уделять время играм, финансы.
Сколько стоит саванна или мейн-кун?
Мейн-куны — от 70 тыс. руб., саванны — от 400 тыс. руб. и выше.
Какая крупная кошка лучше для аллергика?
Сибирская кошка считается самой гипоаллергенной.
Мифы и правда
-
Миф: крупные кошки агрессивные.
Правда: большинство пород дружелюбны и хорошо ладят с детьми.
-
Миф: такие питомцы не подходят для квартиры.
Правда: при правильном уходе они отлично чувствуют себя и в городской среде.
-
Миф: большой кот требует ежедневных многочасовых прогулок.
Правда: достаточно активных игр дома.
3 интересных факта
-
Мейн-куны официально считаются "американскими енотами", хотя с енотами они не связаны.
-
Саванны способны прыгать на высоту до 2,5 метров.
-
Сибирские кошки помогали защищать дома от грызунов ещё в XVII веке.
Исторический контекст
-
XVII век — упоминания сибирских кошек в купеческих домах.
-
XVIII век — в Норвегии формируется образ лесной кошки как символа викингов.
-
XX век — в США официально признана порода мейн-кун.
-
XXI век — популярность саванн выросла по всему миру как экзотических домашних питомцев.
