Президент США Джо Байден восстанавливается после заболевания коронавирусом, сообщила вице-президент Камала Харрис.
Она отметила, что Байден хотел присутствовать на мероприятии, однако сейчас чувствует себя значительно лучше и быстро идет на поправку, ожидая возможности вернуться к выполнению своих обязанностей.
Это событие стало первой публичной появлением Харрис после того, как Байден объявил о своем решении не продолжать участие в предвыборной гонке.
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