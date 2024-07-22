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Белый Дом уверяет, что Джо Байден восстанавливается после COVID-19
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Белый Дом уверяет, что Джо Байден восстанавливается после COVID-19

Президент США Джо Байден восстанавливается после заболевания коронавирусом, сообщила вице-президент Камала Харрис.

Она отметила, что Байден хотел присутствовать на мероприятии, однако сейчас чувствует себя значительно лучше и быстро идет на поправку, ожидая возможности вернуться к выполнению своих обязанностей.

Это событие стало первой публичной появлением Харрис после того, как Байден объявил о своем решении не продолжать участие в предвыборной гонке.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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