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Белый дом на фоне заявлений о смерти Байдена сообщает, что он проводил онлайн встречи в этот понедельник
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Белый дом на фоне заявлений о смерти Байдена сообщает, что он проводил онлайн встречи в этот понедельник

Белый дом, на фоне заявлений о смерти президента США Джо Байдена, заявляет о рабочих встречах, проведенных им в онлайн формате.

Согласно заявлению Белого дома, Байден в понедельник провел онлайн встречи с чиновниками в области нацбезопасности. Белый дом сделал такое заявление на "фоне спекуляций о смерти" президента США.

Кампания по требованию предоставить доказательства того, что Байден жив, набирает обороты в США. Конгрессвумен Лорен Боберт заявила, что потребует доказательств, что Байден не умер до конца понедельника.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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