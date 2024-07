Белый дом, на фоне заявлений о смерти президента США Джо Байдена, заявляет о рабочих встречах, проведенных им в онлайн формате.

Согласно заявлению Белого дома, Байден в понедельник провел онлайн встречи с чиновниками в области нацбезопасности. Белый дом сделал такое заявление на "фоне спекуляций о смерти" президента США.

Кампания по требованию предоставить доказательства того, что Байден жив, набирает обороты в США. Конгрессвумен Лорен Боберт заявила, что потребует доказательств, что Байден не умер до конца понедельника.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)