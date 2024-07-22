Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский увидел в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах проявление "великого патриотизма".

Сикорский выразил мнение, что Байден является не только выдающимся президентом, но и настоящим патриотом.

В воскресенье Байден объявил о том, что не намерен баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру своей вице-президента Камалы Харрис. В то же время Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что ему будет значительно проще победить Харрис.

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