Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский увидел в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах проявление "великого патриотизма".
Сикорский выразил мнение, что Байден является не только выдающимся президентом, но и настоящим патриотом.
В воскресенье Байден объявил о том, что не намерен баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру своей вице-президента Камалы Харрис. В то же время Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что ему будет значительно проще победить Харрис.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Politico: Камала Харрис продолжит внешнеполитический курс Джо Байдена
Камала Харрис, вероятнее всего, продолжит внешнеполитическую стратегию президента Джо Байдена, включая его подход к Украине, сообщает Politico.
Василий Боля призвал выстраивать политику без оглядки на США
Депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в беседе с РИА Новости высказал мнение о необходимости для Молдавии сконцентрироваться на собственных национальных интересах, не ориентируясь на изменения в политическом руководстве США.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.