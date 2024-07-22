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NBC: Джо Байден готовит обращение к американской нации
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NBC: Джо Байден готовит обращение к американской нации

Действующий президент США Джо Байден, объявивший о выходе из президентской гонки, и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой он намерен обратиться к американскому народу в ближайшие дни, вероятно, сразу после возвращения в Вашингтон, сообщает NBC.

Согласно информации издания, Байден и его помощники начали разрабатывать речь, в которой он обещал подробно объяснить причины своего решения выйти из кампании на 2024 год.

Предполагается, что президент выступит с этой речью по возвращении в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр, где он находится на карантине из-за заражения коронавирусом.

Как отмечается в публикации, данное выступление станет первым значительным событием для Байдена после его возвращения в столицу на этой неделе. Источники сообщили, что это желание исходит непосредственно от самого президента, однако подробности и точные сроки выступления пока не раскрываются.

Существует вероятность, что речь пройдет в Белом доме. Представитель администрации отметил, что Байден "очень хочет вернуться уже завтра", но высокопоставленные чиновники ожидают, когда его врач проведет осмотр и даст разрешение на это.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)

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