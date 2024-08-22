Дебаты, изменившие все: Демпартия США сняла Байдена после теледебатов с Трампом

В ходе четвергового брифинга в Чикаго, на фоне общенационального съезда Демократической партии США, американский бизнесмен и бывший участник президентской кампании от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что теледебаты с Дональдом Трампом стали для президента Джо Байдена решающим испытанием, которое он не смог пройти.

По словам Рамасвами, после неудачного выступления Байдена под давлением со стороны однопартийцев он был вынужден отказаться от участия в президентской гонке.

"Демократы рассматривали дебаты как тест для Байдена, но его выступление оказалось неубедительным, и в результате его заменили. То, что ранее многие СМИ называли лишь теорией заговора, сейчас стало реальностью," — подчеркнул Рамасвами, отвечая на вопрос корреспондента.

Бизнесмен также выразил уверенность в том, что в преддверии выборов, которые состоятся через два месяца, демократы могут прибегнуть к дополнительным "манипуляциям". Однако Рамасвами считает, что ключ к победе республиканцев лежит не в борьбе с оппонентами, а в продвижении собственной программы и ценностей.

"Я не сомневаюсь, что впереди нас ждут еще какие-то 'махинации' со стороны демократов. Но мы сосредоточены не на их действиях, а на том, чтобы донести до избирателей наше видение будущего Америки и то, за что мы стоим," — заключил Рамасвами.

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