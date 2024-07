Издание Axios сообщает о неожиданной реакции предвыборного штаба республиканского кандидата Дональда Трампа на решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.

В минувшее воскресенье Байден объявил о своем намерении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис. Это заявление застало врасплох команду Трампа, которая обычно оперативно реагирует на новости, связанные с избирательной кампанией. В этот раз им потребовалось около двух часов, чтобы подготовить официальный ответ на уход Байдена.

Старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер признал, что скорость, с которой демократы отказались от кандидатуры Байдена, оказалась неожиданной для республиканцев. Он отметил, что лично ожидал такого развития событий неделей позже.

Несмотря на то, что некоторые инсайдеры из республиканского лагеря предупреждали о возможности отказа Байдена от переизбрания, основное внимание штаба Трампа было сосредоточено именно на фигуре действующего президента. К моменту объявления Байдена у команды Трампа было подготовлено не менее трех материалов, касающихся его деятельности.

Теперь перед республиканцами стоит срочная задача по разработке новой стратегии, направленной на критику Камалы Харрис как потенциального кандидата от демократов.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года.

Фото: www.flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)